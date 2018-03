2018 Oscar ödülleri en iyi film

Oscar 2018 ödüllerine bu yıl Hollywood'ta yaşanan taciz skandalları damga vurdu. Ödül töreni öncesi Angelina Jolie ve Gwyneth Paltrow'un başını çektiği kadın ünlülerin yapımcı Harvey Weinstein’ın tacizine uğradıklarını açıklamıştı. Bu haber tartışılırken ikinci bir skandal da Kevin Spacey’nin reşit olmayan bir erkeği taciz ettiğinin ortaya çıkmasıyla yaşandı.

Tüm bu gelişmeler ışığında taciz skandalına karışan isimlerin 2018 Oscar töreninden uzak tutulduğu net şekilde gözüküyor.En iyi Film:

Kategoride 9 aday yer alsa da, Phantom Thread, Darkest Hour, The Post ve Call Me By Your Name filmlerine neredeyse hiç şans tanınmıyor. Christopher Nolan imzalı savaş filmi Dunkirk’ün de şansı az görünüyor. Get Out, her ne kadar başarılı bir korku komedi filmi olsa ve eleştirmenlerden övgü alsa da, ödülün favorileri arasında yer almıyor.

Kadın isyanının dorukta olduğu bir senede yazdığı ve yönettiği Lady Bird ile En iyi Film, En iyi Orijinal Senaryo ve En iyi Yönetmen kategorilerinde aday olan Greta Gerwig sürpriz yapma potansiyeline sahip.

Ödülün ciddi 2 favorisi ise Three Bilboards Outside Ebbing, Missouri ve The Shape of Water. Three Bilboards Outside Ebbing, Missouri burun farkıyla önde görünse de ödül 2 filmden hangisine giderse gitsin büyük sürpriz olmayacak gibi görünüyor.

En iyi Yönetmen:

5 aday arasında Phantom Thread’in yönetmeni Paul Thomas Anderson ve Get Out’un yönetmeni Jordan Peele’a şans tanınmıyor. Greta Gerwig ve Christopher Nolan ise sürpriz yapabilecek isimler olarak gösteriliyor. Ödülün favorisi ise Guillerme Del Toro olarak gözüküyor.

En iyi Orijinal Senaryo:

The Shape of Water ve The Big Sick En iyi Orijinal Senaryo ödül yarışında geride kalmış gibi görünüyor. Lady Bird ve Three Bilboards Outside Ebbing, Missouri, kategorinin plaseleri durumunda. Ödülün favorisi ise Jordan Pele imzalı Get Out.En iyi Uyarlama Senaryo:

James Ivory imzalı Call Me By Your Name’in açık favori olarak gösterildiği kategoride sürpriz yaşanmayacak gibi görünüyor. Diğer adaylar arasında plase olarak gösterilen yapım ise Mudbound.

En iyi Kurgu:

Ödül yarışı Dunkirk ve Baby Driver arasında geçecek gibi görünüyor. Dunkirk bir adım önde. The Shape of Water, zor görünse de kategorinin sürpriz adayı durumunda.

En iyi Kadın Oyuncu:

Frances McDormand, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‘deki performansıyla ödülün net favorisi. Plase olarak gösterilen Saoirse Ronan, 23 yaşında 3. Oscar adaylığını kazanmış durumda.

En iyi Erkek Oyuncu:

5 adayın yarıştığı kategoride Denzel Washington ve Daniel Kaluuya’ya şans verilmiyor. Daniel Day-Lewis için de benzer yorumlar yapılmaktaydı. Ancak 3 Oscar sahibi aktörün, çevirdiği son film olan Phantom Thread ile oyunculuğa veda ettiği iddiaları, uzak ihtimal olsa da bir sürprize neden olabilir mi diye düşünülüyor.

Darkest Hour‘daki etkileyici Winston Churchill performansı ile tecrübeli oyuncu Gary Oldman, ilk Oscar ödülüne yakın gözüküyor. Ödülün plasesi ise Timothee Chalamet.En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Birbirinden başarılı adayların yarıştığı kategoride ödül yarışının Laurie Metcalf ve Allison Janney arasında geçmesi bekleniyor. Janney, ödüle bir adım daha yakın gözüküyor.

En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Adaylar arasında net bir favori ve plase yer alıyor. Ödül, Sam Rockwell’e yakın görünüyor. Sürpriz yapma ihtimali olan tek isim ise Willem Defoe.

En iyi Görüntü Yönetimi:

3 güçlü adayın yarıştığı kategoride Blade Runner 2049 favori durumda. Ancak The Shape of Water ve Dunkirk’te sürpriz yapabilecek nitelikte yapımlar.

En iyi Kostüm Tasarımı:

Ödülün favorisi Phantom Thread. Plasesi ise Beauty and The Beast.

En iyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

3 adayın yarıştığı kategoride Darkest Hour rakipsiz görünüyor.

En iyi Prodüksiyon Tasarımı:

Ödülün favorisi The Shape of Water olmakla birlikte Blade Runner 2049’da sürpriz yapabilir.

En iyi Film Müziği:

Güçlü bestecilerin yarıştığı kategoride The Shape of Water’ın müziklerine imza atan Alexandre Desplat favori durumda. Ancak Dunkirk’ün müziklerine imza atan Hans Zimmer ve Phantom Thread’in müziklerine imza atan Johnny Greenwood’ta göz ardı edilmemesi gereken isimler.

En iyi Özgün Şarkı:

Coco isimli animasyonun şarkısı Remember Me ödüle en yakın aday olarak gösteriliyor. The Greatest Showman’in şarkısı This Is Me ise plase durumda.

En iyi Ses Kurgu:

Dunkirk, Baby Driver’ın bir adım önünde ödülün favorisi durumunda.

En iyi Ses Miksajı:

Dunkirk, tıpkı En iyi Ses Kurgu kategorisinde olduğu gibi bu kategoride de Baby Driver’ın bir adım önünde ödülün favorisi.

En iyi Görsel Efekt:

Ödülün War for the Planet of the Apes ya da Blade Runner 2049’dan birine gideceği kesin olmakla beraber, 2 adayın eşit şansa sahip olduğu bir kategori.

En iyi Animasyon:

2018 Oscar En iyi Animasyon ödülünün açık ara favorisi Coco.

En iyi Belgesel:

Faces Place ödülün favorisi olarak gösteriliyor. Icarus ve Last Men in Aleppo ise sürpriz yapabilecek güçte yapımlar.

Yabancı Dilde En iyi Film:

Oldukça önemli 5 filmin yarıştığı kategoride Şili adına yarışan A Fantastic Woman, rakiplerinin bir adım önünde gözüküyor. İsveç yapımı The Square ve Lübnan yapımı The Insult, 2018 Oscar yarışında şansı olan diğer yapımlar.

En iyi Kısa Animasyon:

Dear Basketball ve Garden Party’nin çekiştiği kategoride Dear Basketball daha şanslı görünüyor.En iyi Kısa Belgesel:

5 adayın yarıştığı kategoride favori Edith+Eddie. Heroin ve Heaven is a Traffic Jam on the 405 ise sürpriz yapma ihtimali olan diğer güçlü adaylar.

En iyi Kısa Film (Canlı Aksiyon):

Ödülün net favorisi DeKalb Elementary. The Silent Child ise plase durumda.