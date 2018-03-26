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2018 oruç ne zaman başlıyor-Ramazan ilk sahur ve teravih saatleri

2018 oruç ne zaman başlıyor-Ramazan ilk sahur ve teravih saatleri

Ramazan ayı ne zaman 2018, ramazan ne zaman başlıyor hangi gün ve 2018 Ramazan ayının ilk orucu ve travih namazı hangi gün saat kaçta soruları merak edidi. 2018 Ramazan ayı ilk oruç 16 Mayıs Çarşamba günü açılacak. İlk sahura ise 15 Mayıs gecesi kalkılacak. 2018 ramazan ayının ilk teravih namazı ise 15 Mayıs Salı akşamı kılınacak. Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak, 2018 ilk sahur saat kaçta, 2018 ramazan bayramı ne zaman, 2018 kandilleri Miraç, Berat ve Mevlit kandili ne zaman sorularının tüm yanıtları haberimizde. 2018 yılında Ramazanın ilk orucu ise 16 Mayıs çarşamba günü başlayacak.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 13:10 - Güncelleme: 26-03-2018 13:00

Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç hangi gün tutulacak, 2018 ilk sahur saat kaçta, 2018 ramazan bayramı ne zaman, 2018 kandilleri  Miraç, Berat ve Mevlit kandili ne zaman sorularının tüm yanıtları haberimizde.

 2018 yılında 3 aylar 19 Mart 2018 tarihinde Receb ayı ile birlikte başladı. 2018 yılının ve Recep ayının ikinci kandili ise 13 Nisan 2018 tarihinde ise Miraç Kandili olacak.

2018 RAMAZAN AYI NE ZAMAN: 17 Nisan 2018 tarihinde Şaban ayı başlayacak ve 30 Nisan 2018 tarihinde Berat Kandili idrak edilecek. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ise 16 Mayıs 2018 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi ise 10 Haziran 2018 tarihine denk gelmektedir. Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı ise 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve 17 Haziran 2018'de bayram son bulacak.

Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

“Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)
“Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)
“Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK: 11 ayın sultanı Ramazan ayı 2018’de, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak. 14 Haziran 2018 Perşembe günü ise Ramazan ayının son günü olarak idrak edilecek.

2018 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN: 19 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.- 13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.- 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.- 19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

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