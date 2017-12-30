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2018 ocak ayı enflasyon rakamları sgk bağkur emeklisi zamlı maaş ne kadar?

2018 ocak ayı enflasyon rakamları sgk bağkur emeklisi zamlı maaş ne kadar?

SGK - bağkur emeklisi 3 Ocak'ta açıklanacak olan enflasyon farkına göre zam alacak? Peki 2018 yılında ocak ayı enflasyon rakamları ne olacak sgk, bağkur emeklisi 2018 yılında ne kadar zam alacak? 2018 yılı sgk bağkur emeklisi ocak ayı zammı internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 30-12-2017 16:00 - Güncelleme: 30-12-2017 16:00

Emekli 2018 yılında ne kadar zam alacak ocak ayı enflasyon rakamları ne olacak merak konusu oldu. Asgari ücret 2018'in belli olmasıyla birlikte emekliler ne kadar zam alacağız sorusunu soruyor. Peki emekliler ne kadar zam alacak?

Emeklilerin zam ayı yaklaşıyor. Milyonlarca emekli, zam oranlarını önümüzdeki hafta öğrenecek, ardından da Ocak ayı içerisinde artışların yansıtıldığı yeni maaşlarına kavuşacak. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, zamları enflasyona endeksli olduğu için meraklı bekleyiş içerisinde bulunurken; beklenti anketlerinden yüzde 5.52 tahmini çıkıyor. 

EĞER 5.51'LİK ZAM OLURSA... Yüzde 5.52'lik zam, maaşlarda 234 liraya varan artış getirecek. Net maaşı bin 500 lira olan emeklide 82 lira, 2 bin lira olanda ise 110 liralık artış yaşanacak. Eğer Ocak zammı yüzde 5.52 olarak gerçekleşirse, en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 260 liradan bin 329 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 6 liradan bin 61 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 485 liradan bin 566 liraya, 2000-2008 arası emekli olan SSK'lılarda ise bin 165 liradan bin 229 liraya ulaşacak.

En yüksek emekli aylığı da 4 bin 240 liradan 234 lira artışla 4 bin 474 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon (TÜFE) belirleyecek. Bunun 5 aylık döneminin verisi belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 4.97 çıktı. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Aralık ayı beklenti anketinde de 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 5.52 olarak gerçekleşti.

2018 emekli zammı maaşı ssk-bağkur-memur emeklisi ne kadar alacak?

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • DAHA YÜKSEK.... 30 Aralık 2017 20:38 Çok daha fazla olduğuna eminim.oynama var.

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