2018 MTV ödemeleri ne kadar ödemeler nasıl yapılıyor?

MTV 2018 ödemeleri nasıl hesaplanıyor hangi araç ne kadar ödeyecek sorusu merak ediliyor. 2018'in gelmesiyle birlikte MTV ödemeleri de beraberinde geldi. Peki MTV ödemeleri nasıl yapılacak nereden ödeme yapılıyor?

"Torba tasarı" olarak bilinen Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesiyle araç sahiplerinin 2018 yılında ödeyecekleri Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları da belli oldu. Bütçe ve Plan Komisyonu'nda, Torba Tasarıda MTV oranlarında düşüş öngören önerge komisyonda kabul edilirken, buna göre MTV'de yüzde 40 artış yerine 1,300 cc altı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 15'in uygulanması, 1,300 cc üzeri araçlar için ise yüzde 25 artış öngörüldü. Ayrıca, 2018'den itibaren alınan araçlarda silindir hacmi ve yaşının yanında aracın değerinin sisteme katılmasını öngören önerge de kabul edildi.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR? MTV ödemesi için online olarak ödeyebileceğiniz bir çok farklı sistem mevcut. 1- MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV’yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir. 2- Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir. 3- gib'de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 - 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. 4- GİB Mobil uygulamasını (IOS ve Android) kullanarak da ödeme mümkün. 5- Aynı zamanda yeni eklenen bilgilere göre MTV ödemeleri PTT şubelerinde de yapılabilecek.

HANGİ ARACA NE KADAR MTV ÖDENECEK?

*MTV 1300 cc ve aşağısı araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 743 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda 817 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda 892 lira olarak uygulanacak.*MTV, 1300 cc-1600 cc arası araçlar için fiyatı 40 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) bin 294 lira, fiyatı 40-70 bin lira arası olanlarda bin 423 lira, fiyatı 70 bini aşanlarda bin 553 lira olacak.*MTV, 1601 cc-1800 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 2 bin 512 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 2 bin 741 lira;*1801 cc-2000 cc arası araçlar için fiyatı 100 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 3 bin 957 lira, fiyatı 100 bini aşanlarda 4 bin 317 lira;*2001 cc-2500 cc arası araçlar için fiyatı 125 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 5 bin 936 lira, fiyatı 125 bini aşanlarda 6 bin 476 lira olarak uygulanacak.*MTV, 4001 cc ve yukarısı araçlar için, fiyatı 475 bini aşmayanlarda (1-3 yaş arası) 32 bin 431 lira, fiyatı 475 bini aşanlarda 35 bin 379 lira olacak.