2018 MTV araç vergisi tablosu - İşte otomobil vergileri

MTV araç vergilerinin ilk taksiti 31 Ocak 2018 tarihine kadar ödenecek. 2018 araba vergi listesine baktığımızda en düşük vergi 743 lira olarak görünüyor. Peki bu sene kim ne kadar otomobil vergisi ödeyecek? Araçların yaş aralığına ve motorun 1.3, 1.4, 1.6 veya 2.0 olmasına göre ödenecek olan MTV oranı değişiyor. İşte motor silindir hacmi ve yaşına göre ödenecek araç vergisi;