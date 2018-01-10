2018 MTV araç vergisi tablosu - İşte otomobil vergileri

MTV araç vergilerinin ilk taksiti 31 Ocak 2018 tarihine kadar ödenecek. 2018 araba vergi listesine baktığımızda en düşük vergi 743 lira olarak görünüyor. Peki bu sene kim ne kadar otomobil vergisi ödeyecek? Araçların yaş aralığına ve motorun 1.3, 1.4, 1.6 veya 2.0 olmasına göre ödenecek olan MTV oranı değişiyor. İşte motor silindir hacmi ve yaşına göre ödenecek araç vergisi;
1300 cc ve altı arabalar; 1-3 yaş aralığındaysa 743 lira /4 -6 yaş arasıysa 518 lira /7 -11 yaş arasındaysa 290 lira / 12 -15 yaş arasındaysa 220 lira/16 yaş ve üstündeyse 78 lira vergi ödeyecekler. Araçların silindir hacmine göre MTV tablosu şöyle;
1301 ve 1600 cc arabaların 2018 araç vergileri; *1-3 yaş aralığında bin 294 lira / *4 -6 yaş aralığında 970 lira / *7-11 yaş aralığında 563 lira / *12 -15 yaş aralığında 398 lira / *16 yaş üzerindekiler 153 lira
1601 ve 1800 cc arası arabaların 2018 vergileri şöyle :
*1- 3 yaş aralığında 2 bin 284 lira
*4 -6 yaş aralığında bin 785 lira
*7 - 11 yaş aralığında bin 51 lira
*12 - 15 yaş aralığında 641 lira
*16 yaş üstü araçlar 249 lira
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