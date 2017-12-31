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2018 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama tam liste

2018 Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama tam liste

Milli Piyango yılbaşı 2018 çekilişi tam listesi 1 Ocak 2018'in ilk saatlerinde ilan edilecek. Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi hangi numaraya çıktı sorusu da bsaat 23.45'te açıklanacak. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı internethaber.com sitesinde. Yılbaşı bilet numaranızı yazıp kazandığınız ikramiyeyi sorgulama ile öğrenebilirsiniz.

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Eklenme Tarihi: 31-12-2017 19:20 - Güncelleme: 31-12-2017 19:20

2018 yılbaşı Milli Piyango özel çekilişi ile saat 23.05'te amorti vuran numaralar, saat 23.45'te ise büyük ikramiyenin çıktığı bilet belli olacak. Geçen yıl yılbaşı çekilişinde amortiler 0 ve 5 rakamlarına çıkmıştı. 2017'de Milli Piyango Yılbaşı Özel çekiliş büyük ikramiyesinin çıktığı bilet numarası da 2796288 olarak duyurulmuştu. Büyük ikramiye çıkan biletlerin 3 tanesi İstanbul'da 1 tanesi de Antalya'da satılmıştı. 2018 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye vuran bilet numarası belli olduğu anda bu haberde yer alacak. 

2018 yılbaşı sıralı bilet listesi de 1 Ocak 2018'in ilk saatlerinde milli piyango idaresi tarafından ilan edilecek. İkramiye kazandıran numaraların yer aldığı sıralı tam listeye ve sorgulama ekranına  internethaber.com sitesinden ulaşabileceksiniz.

ÖNCE AMORTİ SONRA İKRAMİYE ÇIKAN NUMARALAR:  2018 yılbaşı büyük ikramiyesi saat 23.45'te yapılacak çekilişle belli olacak. Önce yılbaşı amorti numaraları saat 23.05'te belirlenecek. Amorti vuran bilet numaralarına 60 lira ödenecek. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 500 bin lira çıkan bilet numarası saat 23.10'da, 1 milyon lira çıkan bilet numarası saat 23.15'te, 2 milyon lira çıkan bilet numarası saat 23.20'de belirlenecek. Milli Piyango idaresi 5 milyon lira çıkan bilet numarasını saat 23.25'te, 10 milyon lira çıkan bilet numarası saat 23.30'da ilan edecek. 2018 yılbaşı büyük ikramiyesi olan 61 milyon liralık büyük ikramiyenin çıktığı bilet numarası da saat 23.45'teki çekilişle belirlenecek. 

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiyesi son 10 yılda hep çeyrek biletlere çıktı. Geçen yıl da bu kural bozulmadı. Bugüne kadar en çok ikramiyenin çıktığı kent ise İstanbul oldu. Peki büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı rakamlar hangileri? İşte en çok çıkan rakamlar; 3 rakamı 12 kez çıktı, 2 rakamı 10 kez çıktı, 1 rakamı 9 kez, 7 rakamı 7 kez, 4 - 5 ve 6 rakamı 6 kez çıktı.

Büyük ikramiye 61 milyon lira ile neler yapılır? : İkramiye 5 liralık banknotlar haline getirilip uç uca eklendiğinde yaklaşık Ankara ile Atina arasındaki mesafeye ulaşıyor. Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında da 500 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 455 otomobilin ağırlığına denk geliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 32 katı : Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 305 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 32 katı uzunluğuna erişiyor. 61 milyon liraya denk gelen en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotlar uç uca eklendiğindeyse, bin 586 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk yaklaşık Ankara ile Atina arasındaki mesafeye karşılık geliyor. 5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 10 bin 150 metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da 1,5 futbol sahasının ya da 24 basketbol sahasının zeminini kaplayabiliyor.

2018 YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYESİ NELER ALIR? : 2018 yılbaşı büyük ikramiyesiyle 38 bin 485 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik, 57 bin 656 adet Cumhuriyet, 111 bin 721 adet yarım ve 223 bin 443 adet çeyrek altın alınabiliyor. Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 6 adet, Ferrari'den 21 adet ya da lüks bir jet alınabiliyor. İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 61 lüks yata ya da 10 bin iPhone X'e sahip olunabiliyor.

Söz konusu parayla 300 bin lira değerinde 203, 500 bin lira değerinde 122 daire ya da 3 milyon lira değerinde 20 lüks villa satın alınabiliyor. İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 13 bin lira, aylık 600 bin lira faiz getirisi elde edilebiliyor.

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