2018 memurlar enflasyon farkı zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

3 Ocak tarihinde açıklanan enflasyon farkı zamlarına göre memurlar yeni maaşlarına kavuştu. 2018 yılında memurlar enflasyon farkına göre ne kadar zam alacak sorusu yanıt buldu. Peki memurlar yeni zamlı maaşlarına ne zaman kavuşacak?

Aralık ayında tüketici enflasyonu yüzde 0.69 olarak açıklanınca, memur ve emeklilerine enflasyon zammı hakkı doğdu. Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 1.66 enflasyon zammı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyona göre belirlendi. Buna göre işçi emeklileri, yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5.66 oranında zam alacak. En düşük memur maaşı zam sonrasında 2 bin 875 liraya yükselecek. En düşük memur emekli aylığı 1977 lira olacak. En düşük SSK emekli aylığı 1569 liraya çıkacak. En düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı da 1405 lira olacak.

MEMURLAR YENİ MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK? SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Yani memurlar zamlı maaşlarına önümüzdeki pazartesi günü kavuşacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak hesaplarına yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerine verilecek.

Yeni memur maaşları 2018-2019 ünvanlara göre zamlı tam liste