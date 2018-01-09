  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

2018 memurlar enflasyon farkı zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

2018 memurlar enflasyon farkı zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

Memurlar enflasyon farkı zammıyla birlikte yeni maaşlarına kavuştu. 2018 yılında gelen zamla birlikte memurlar ne zaman maaş alacaklarını merak ediyor. Peki memurlar yeni zamlı maaşlarını ne zaman alacak 15 Ocak hangi güne denk geliyor? 2018 yılında En düşük memur maaşı 2 bin 875 TL olmuştu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-01-2018 10:47 - Güncelleme: 09-01-2018 10:47

3 Ocak tarihinde açıklanan enflasyon farkı zamlarına göre memurlar yeni maaşlarına kavuştu. 2018 yılında memurlar enflasyon farkına göre ne kadar zam alacak sorusu yanıt buldu. Peki memurlar yeni zamlı maaşlarına ne zaman kavuşacak?

Aralık ayında tüketici enflasyonu yüzde 0.69 olarak açıklanınca, memur ve emeklilerine enflasyon zammı hakkı doğdu. Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 1.66 enflasyon zammı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyona göre belirlendi. Buna göre işçi emeklileri, yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5.66 oranında zam alacak. En düşük memur maaşı zam sonrasında 2 bin 875 liraya yükselecek. En düşük memur emekli aylığı 1977 lira olacak. En düşük SSK emekli aylığı 1569 liraya çıkacak. En düşük esnaf Bağ-Kur emekli aylığı da 1405 lira olacak.

MEMURLAR YENİ MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK? SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Yani memurlar zamlı maaşlarına önümüzdeki pazartesi günü kavuşacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak hesaplarına yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerine verilecek.

Yeni memur maaşları 2018-2019 ünvanlara göre zamlı tam liste

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 2018 memurlar enflasyon farkı zamlı maaşlarını ne zaman alacak? haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat