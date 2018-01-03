2018 memur zammı ne kadar? Ocak enflasyon farkı zammı

Memur ve emekliye enflasyon farkı zammı geldi. Kim ne kadar zam alacak? Rakamlar belli oldu... haberin devamı için tıklayın »
Aralık ayı enflasyonu açıklandı. Memur ve emekliye fark zammı getirdi. İşte beklenen rakamlar... haberin devamı için tıklayın »
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Memur maaş zammı 2018 ocak ayında ne kadar oldu sorusu yanıt ublud. Saat 10:00'da aralık ayı enflasyonu açıklanınca memur ve emeklilerin maaş farkı da netleşti. 15 Ocak 2018'de polis, öğretmen, doktor, uzman hekim, öğretim görevlisi, hemşire başta olmak üzere tüm memurlar ile emekliler zamlı maaş alacaklar.
2017 İLK YARIDA MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADARDI?
Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı. Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.
TEMMUZ AYINDA ZAM ALMIŞTI
Memurlar temmuz ayında unvanlarına göre zam almıştı. Toplu sözleşme yapan memurlar yüzde 4 oranında zamlarına kavuşmuştu. İşte 2017 yılında alınan maaş tablosu
|
UNVANLAR
|
Derece
|
NET GÖREV AYLIĞI
|
2017 Ocak
|
2017 Temmuz
|
MÜSTEŞAR
|
1/4
|
9.787
|
10.435
|
GENEL MÜDÜR
|
1/4
|
8.589
|
9.153
|
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu)
|
1/4
|
4.509
|
4.807
|
MEMUR - (Üniversite mezunu)
|
9/1
|
2.773
|
2.951
|
ÖĞRETMEN
|
1/4
|
3.473
|
3.699
|
KAYMAKAM
|
1/4
|
7.875
|
8.406
|
BAŞKOMİSER
|
3/1
|
4.506
|
4.804
|
POLİS MEMURU
|
8/1
|
3.942
|
4.201
|
UZMAN DOKTOR
|
1/4
|
5.255
|
5.605
|
HEMŞİRE- (Üniversite mezunu)
|
5/1
|
3.373
|
3.592
|
MÜHENDİS
|
1/4
|
4.603
|
4.908
|
TEKNİSYEN-(Lise mezunu)
|
11/1
|
2.887
|
3.073
|
PROFESÖR
|
1/4
|
7.417
|
7.916
|
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|
7/1
|
4.369
|
4.657
|
VAİZ
|
1/4
|
3.610
|
3.846
|
AVUKAT
|
1/4
|
4.394
|
4.684
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