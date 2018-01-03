2018 memur zammı ne kadar? Ocak enflasyon farkı zammı

Memur maaş zammı 2018 ocak ayında ne kadar oldu sorusu yanıt ublud. Saat 10:00'da aralık ayı enflasyonu açıklanınca memur ve emeklilerin maaş farkı da netleşti. 15 Ocak 2018'de polis, öğretmen, doktor, uzman hekim, öğretim görevlisi, hemşire başta olmak üzere tüm memurlar ile emekliler zamlı maaş alacaklar.

MEMUR MAAŞLARI 2018 ENFLASYON FARKI ZAMMI:

Memurlar Ocak ayında yüzde 1.69 enflasyon zammı alacak. Yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.69 olacak.

Memur emeklisi eflasyon farkı zammı ise yüzde 1.66 zam alacak. Ocak ayında enflasyon farkı zammı maaşlara yansıyacak.

İşçi emeklisinin enflasyon farkı zammı ise yüzde 5.66 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamları, geçmiş 6 aylık dönemde oluşan enflasyona göre belirleniyor. Buna göre işçi emeklileri, yeni yılın ilk altı ayı için yüzde 5.69 oranında zam alacak.





2017 İLK YARIDA MEMUR VE EMEKLİ ZAM ORANI NE KADARDI?

Memurlar 2017'de ilk altı ay için toplu sözleşme gereği yüzde 3 zam almış ve aynı dönemdeki yüzde 5.89'luk enflasyon dikkate alındığında, kümülatif hesapla yüzde 2.92 oranında enflasyon farkı zammı almaya hak kazanmıştı. Böylece temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılan zam, yüzde 4'lük ikinci altı ay zammıyla birlikte toplamda yüzde 6.92 olmuştu.

TEMMUZ AYINDA ZAM ALMIŞTI

Memurlar temmuz ayında unvanlarına göre zam almıştı. Toplu sözleşme yapan memurlar yüzde 4 oranında zamlarına kavuşmuştu. İşte 2017 yılında alınan maaş tablosu