2018 memur harcırahları ne kadar oldu-ek göstergesi 8000 ve üzeri

2018 yılı memur harcırahları ne kadar oldu, ek göstergesi ve derecesine göre memur harcırahları ne kadar arttı. Ek göstergesi 8000 üzerinden olan memurlar ve ek göstergesi 5800 olan memurlar ne kadar harcırah alacaklar?

2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu tasarısı, 31 Aralık 2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlandı.

memurlar.net olarak, 2018 yılı bütçe kanununda yer alan harcırah miktarları ile 2018 yılı harcırah miktarlarını aşağıdaki tabloda..

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları : gündeliklerinin %40'ı esas alınır.

HARCIRAH NEDİR: Başka birisi adına iş yapan kimselerin bu işleri sırasında yapmak durumunda oldukları çeşitli harcamaları karşılamak için düşünülen kaideler ve prensipler bütününe harcırah denilmektedir. Harcırah ödemesi içinde yol masrafı, aile masrafı, yer değiştirme masrafı ve gündelik giderler yer almaktadır. Harcırah ödemeleri, 6425 sayılı Kanun kapsamında incelenmektedir. Bu kanun hükmüne göre saymış olduğumuz giderlerden birisine veya birkaçına veya tamamına hak kazanılmış olunabilir. Peki harcırah kimlere ödenir?

HARCIRAH KİMLER VERİLİR: Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere; Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;

Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;

Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;

Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında tutulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;

Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;

Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye’de bırakacakları aile fertlerine;

Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;

Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere; harcırah verilmektedir.