2018 memur aile yardımı ne kadar zamlı liste

2018'in gelmesiyle birlikte milyonlarca memura zam geldi. Maaşlara alınan zam farkı aile yardımını da yansıdı. Memur 2018 yılında alacağı aile yardımı listesi internethaber'de.

Milyonlarca memur bu ay maaşlarını yüzde 5.69 zamlı alacak. 15 Ocak'ta memurların maaşları zamlı olarak yatırılacak, maaşlara eklenen aile yardımı da yükselecek. 2017'nin ikinci yarısında memurlara çalışmayan eş için aylık 219,17 lira ödendi. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 51,35 lira, 6 yaş üstü için 25,68 lira olarak uygulandı. Bu ay maaşlardaki artışla birlikte aile yardımı da zamlandı. Eş yardımı 231,65 liraya yükseldi. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 54,28 liraya, 6 yaş üstü için 27,14 liraya çıktı. Geçen ay 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura toplam 321,71 lira ödenirken; bu tutar bu ay 340,21 liraya ulaştı.

Geçtiğimiz Ağustos'ta imzalanan toplu sözleşmede aile yardımıyla ilgili 2 önemli düzenleme de yer aldı. Buna göre; çocuklar için verilen aile yardımı ödeneği, en az yüzde 40 engelli olan çocuklar için yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. Aile yardımından yararlanabilecek eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri daha sonraki tarihlerde bildiren personelin de ödenekten geriye dönük yararlanma imkânı var.

MEMUR AİLE YARDIMI NASIL ALINIR?

Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ve çocukları için belli tutarlarda ödeniyor. Dolayısıyla bir memurun eşi ücret karşılığı bir yerde çalışıyorsa veya SGK’dan emekli aylığı, malullük aylığı gibi ödemeler alıyorsa, bu durumda memura aile yardımı ödenmesi söz konusu değil.