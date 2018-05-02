2018 Mayıs ayındaki önemli günler haftalar rehberi

2018 yılının Mayıs ayındaki önemli günler ve haftalar neler, 2018 Mayıs ayında resmi tatil var mı, mayıs ayında hangi önemli günleri kutlayacağız?

2018 yılının Mayıs ayındaki önemli günler ve haftalar neler, 2018 Mayıs ayında resmi tatil var mı, Mayıs ayında hangi önemli günleri kutlayacağız? 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, 13 Mayıs anneler günü, 5-6 Mayıs hıdrellez bayramı, gençlik haftası, müzeler haftası bu ay içindeki önemli günlerden bazısı. İşte 2018 Mayıs ayındaki önemli günler takvimi