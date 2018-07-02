  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

2018 LGS tercih robotu puan hesaplama güncel tercih kılavuzu

2018 LGS tercih robotu puan hesaplama güncel tercih kılavuzu

LGS 2018 yılı tercihleri başladı. Lise kontenjanları, okulların yüzdelik dilimleri ve taban puanları ile il sıralaması belli oldu. LGS tercih robotu E-Okul sisteminde hizmete açılırken yüzdelik dilimleri listesine de buradan ulaşılıyor. Sistem aşırı yoğunluk sebebiyle zaman zaman çöküyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-07-2018 09:10 - Güncelleme: 02-07-2018 12:22

2018 LGS tercih işlemleri bugün başlarken e okul üzerinden saat 12.00 itibariyle okul kontenjanları ve liselerin yüzdelik dilimleri ilan edildi. 2018 yılı lise il sıralamaları da belli oldu ve e okul sistemi üzerinden yayınlandı. LGS tercih robotunun da devreye alındığı e-okul sisteminde yoğunluk sebebiyle zaman zaman çökmeler yaşıyor. Yoğunluk azaldıktan sonra denemenizi öneririz.

Öğrencilerin lise tercihlerini belirlemede okulların yüzdelik dilimleri ve taban ile tavan puanları büyük önem arzediyor. e-okul sistemi üzerinden tercih ettiğiniz okulun ismini seçerek yüzdelik sıralamasını görebiliyorsunuz.

LGS tercih robotu ve yüzdelik dilimleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın tercihleri aldığı e-okul sistemi üzerinde tercih robotu da bulunuyor. LGS tercih robotu ile okul türleri, il, ilçe ve yüzdelik dilimlere göre listeleme yapılabiliyor.
e-okul LGS tercih robotu ve yüzdelik dilimler -tıkla

Okulların yüzdelik dilimleri, YEP puanlarına göre tercih yapacak öğrenciler için son gün ise 13 Temmuz. Yine MEB tarafından açıklanan LGS tercih kılavuzuna göre, adrese dayalı sistemle liselere yerleştirme tercihleriyle sınavla öğrenci alacak liselere yerleştirme tercihleri ve pansiyonlu okul tercihleri de bugün başladı ve 13 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

e-okul Merkezi Yerleştirme Sınavı ve Sınavsız Okullara Tercih Başvuru İşlemleri ekranına gitmek için aşağıdaki resme tıklayın

e okul LGS tercihleri nasıl yapılıyor?: Liselere geçiş sistemi tercihinde birinci adım yerleştirme. e okul sistemi üzerinden MEB’in internet sitesine girdiğinizde sistem size önce yerel yerleştirme butonunu açacak ve yerel yerleştirme için tercihlerinizi tamamlamadan sınavla öğrenci alan okullar için tercih işlemlerini başlatmayacak.

Yerel yerleştirme yaparken dikkat etmeniz gerekenler; Yerel yerleştirmede en çok 5 okul tercih edebilirsiniz. Aynı okul türünden en fazla üç okula yer verebilirsiniz. Örneğin; en çok 3 Anadolu Lisesi ya da Meslek Lisesi veya Anadolu İmam Hatip Lisesi yazabilirsiniz. Diğer iki okul ayrı türde olabileceği gibi farklı okul türlerinden de olabilir.

Yerel yerleştirme tercih butonu açıldığında; Yeşil” renkteki okullar kendi kayıt bölgenizi, *Mavi renkteki okullar sizin kayıt bölgenize komşu bölgedeki okulları, *Kırmızı renkteki okullar diğer kayıt alanındaki okulları ifade edecektir. Yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu okul “yeşil” renkle belirtilmiş okul olacaktır. Yerel yerleştirme işlemi tamamlandıktan sonra merkezi yerleştirme tercih işlemlerine başlayabilirsiniz.

Lise Tercih Kılavuzu -2018 : Lise tercihlerinizi yapmadan önce bilgilenmek için mutlaka MEB'in yayınladığı LGS Tercih kılavuzuna başvurun.
LGS Tercih kılavuzu için buraya tıklayın

LGS Tercih yapacaklara tüyolar :
*Tercihte önemli olan puanız değil yüzdelik diliminizdir. Öncelikle yayınlanan listedeki okulların geçen yıl hangi yüzdelik diliminden öğrenci aldığını bulunuz.
*Geçen yıl ilk yüzde 3'lük dilimden öğrenci alan okulların yüzdelik diliminde bu sene de fazla değişiklik olmayacaktır. Bu yüzdelik dilimi içindeyseniz 2.tercihinize yüzdelik diliminize en yakın okulu, 1.tercihinize istediğiniz okulu, 3. 4.v e 5. tercihlerinize geçen yıl yüzde 5'lik dilimden öğrenci alan okullara kadar inip yazabilirsiniz.
*Geçen yıl yüzde 3'lük dilimden sonraki dilimlerden öğrenci alan okul sayıları bu yıl önemli ölçüde azaldığından seçim yapmak oldukça zor olacak. Bu yıl yüzde 8'lik dilim içinde olan bir öğrenci, tercihlerine yüzde 16-18 aralığında öğrenci almış olan okulları tercih ederse doğru tercih yapmış olacaktır.
*Bu arada kalan öğrencilerden üst dilimde olanlar, kendi yüzdelik dilimine bakarak yüzde 3'lük dilime yaklaştıkça yüzde 1 geriye olmak kaydıyla yüzde 6-18 aralığına kadar düşebilirler. Örneğin; yüzde  6'lık dilimdeki öğrenci geçen yıl yüzde  7-9 aralığında öğrenci almış okulları tercih ederse doğru yapmış olur.

Sınavla öğrenci alan liselere tercihte önemli noktalar : Tercih listenizde en çok 5 okula yer verebilirsiniz. Tercihte okul türü kısıtlaması yoktur. İlk yerleştirme sonuçları 30 Temmuz'da açıklandıktan sonra 13-19 Ağustos ve 3-8 Eylül tarihlerinde olmak üzere dört defa daha nakil başvurusunda bulunma şansı var. Dolayısıyla bu dönemi telaşsız ve sakin atlatmanızda fayda var.

Lise tercih danışmanları :  Milli Eğitim Bakanlığı da öğrenci ve velilere lise tercihlerinde yardımcı olmak için bir danışman ordusu görevlendirdi. 81 ilde oluşturulan 5 bin 495 tercih danışmanlığı komisyonunda yaklaşık 31 bin öğretmen görev alıyor. Lise tercihlerini bu danışmanlar aracılığıyla da oluşturabilirsiniz. Tercih danışmanları sadece okullarda değil alışveriş merkezleri, şehir parkları ve kent meydanları gibi kolay ulaşılabilir alanlarda hizmet veriyorlar. Öğrenciler semtleri dışındaki danışmanlara da başvurabilirler bu konuda bir sınırlama yok. Lise tercih danışmanları öğrencilere, puanları, yerleşme biçimleri, gitmek istedikleri okul türleri gibi konularda hizmet veriyorlar. Hatasız bir tercih için bu uzmanlara başvurmanız öneriliyor.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 2018 LGS tercih robotu puan hesaplama güncel tercih kılavuzu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 02 Temmuz 2018 10:14 Bu alcıya hala yazı yazdırıyorlar ya.. fetöden aldığı paralarla keyif sürüyor... kredi yi ödemeden yaşıyor.. yandaşlıkla geciniyor

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro