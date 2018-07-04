  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Kurbanlık fiyatları enflasyona paralel olarak yüzde 10’un üzerinde zamlanacak, 2018 yılının en düşük büyükbaş kurbanlık fiyatının 7000, en düşük küçükbaş kurbanlık fiyatının ise 1000 TL olması öngörülüyor

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 04-07-2018 23:59 - Güncelleme: 04-07-2018 23:59

Kurban Bayramı’na 1.5 ay gibi bir süre olmasına rağmen zincir hipermarketler şimdiden kurbanlık satışına başladı. Bu yıl üretici ise kurbanlıklara enflasyona paralel olarak yüzde 10’un üzerinde zam uygulayacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, bu yıl kurbanlık kesimi için ülke genelinde yeterince hayvan olduğunu, dolayısıyla et fiyatlarının artmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

Zincir marketlerin de gelecek talebi karşılamak için şimdiden kurban satışına başladığının altını çizen Tunç, özellikle İstanbul’da Kurban Bayramı’na 10 gün kala satışların hareketlendiğini ve rakamların semtlere göre bile değişkenlik gösterdiğini ifade etti.

MALİYET FİYATI ARTIRABİLİR

Sabah Gazetesi'nden Pınar Çelik Nacar'ın haberine göre, bu yıl küçükbaş hayvanın ortalama 1,000, büyükbaşın ise ortalama 7000 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkmasını öngördüklerini dile getiren Tunç, en büyük sıkıntının yükselen Döviz kuru nedeniyle maliyeti artan yem ve yakıt olduğunu kaydetti.

Buna bağlı olarak hayvan üreticisinin enflasyonun üzerinde bir zamla satışa çıkmasının da muhtemel olduğunu vurgulayan Tunç, "Üretici bir yıl boyunca verdiği emeğin karşılığını almak istiyor. Dolayısıyla ağustostaki döviz kuru fiyatlarda belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

Geçen yıl pazarda büyükbaş hayvanın fiyatı 6 bin ile 22 bin lira arasında değişirken, küçükbaş kurbanlıklar ise 600 lira ile bin 200 lira arasında satışa çıkmıştı.Yapılan satışlardan ise toplamda 10 milyar liranın üzerinde gelir elde edilmişti.

KİLO FİYATI 20 LİRADAN BAŞLAYACAK

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin büyükbaş kurbanlığın pazarlara girdiğini ve 900 bine yakınının satıldığını belirten Tunç, “Büyükbaş kurbanlığın canlı kilogram fiyatlarına 18-20 lira demiştik, ortalama 18 lira civarında rakamlara satış yapıldı. Bu yıl da ortalama 20 liradan başlar” diye konuştu. Geçen yıl satılan küçükbaş hayvan sayısı ise 2.2 milyon oldu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro