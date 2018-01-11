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2018 kıdem tazminatı hesaplama nasıl alınır?

2018 kıdem tazminatı hesaplama nasıl alınır?

Kıdem tazminatı hesaplama 2018 ne kadar oldu? Çalışanların en merak ettiği konulardan biri olan kıdem tazminatı 2018 yeni yılda ne oldu sorusu sorulmaya başlandı. Kıdem tazminatı nasıl alınır kimler kıdem tazminatı alabilir? Gelin hep birlikte kıdem tazminatına bakalım.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2018 11:40 - Güncelleme: 11-01-2018 11:40

Kıdem tazminatında 2018 yeni dönem başlıyor. Arabulucuk sisteminin geldiği kıdem tazminatında aynı zamanda hesaplamalar da değişti. Peki kıdem tazminatı 2018 yılında nasıl hesaplanacak?

Mevzuata göre, işçinin çalıştığı her geçen yıl için 30 günlük brüt ücret karşılığında kıdem tazminatı hesaplanıyor. Tazminat hesabı yapılırken brüt maaşa düzenli ve nakit olarak yapılan tüm ödemeler de ekleniyor. Kıdem tazminatında bir tavan belirleniyor. Bu tavanın üzerindeki maaşlar kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmıyor. Çalışanın geliri bu tavan tutarın altındaysa, tazminat hesabında aldığı maaş geçerli oluyor. Ancak gelir bu tavan tutarın üstündeyse, maaş ne olursa olsun kıdem tazminatı bu tavandan hesaplanıyor. Yeni yılla birlikte tavan yükseldi.

5 BİN 1 LİRA 76 KURUŞTAN HESAPLANACAK 1 Ocak ile 30 Haziran arasında kıdem tazminatları yıllık en fazla 5 bin 1 lira 76 kuruştan hesaplanacak. Brüt maaş bu rakamın üstünde olsa da çalışılan her yıl için alınacak para 5 bin 1 lira 76 kuruş olacak.

KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

Kıdem tazminatı SSK’lı çalışan işçilere tanınmış bir hak. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde kesintisiz en az bir yıl çalışmak gerekiyor. Tazminat her bir yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor.

Kural olarak işten kendi isteğiyle (istifa) ayrılan işçi, kıdem tazminatı alamamaktadır. Ancak; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi tarafından feshi halinde (istifa), çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatı hakkı alınabilmektedir.

KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşulu, ikramiye ödemeleri v.b.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

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