2018 Kesin Seçim Sonuçları YSK açıkladı milletvekili sayısı değişti mi?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçimlerle ilgili itiraz sürecinin tamamlanacağını hatırlatarak kesin sonuçların açıklanacağını duyurmuştu. Yüksek Seçim Kurulu, dün saat 17.15'te 24 Haziran'da gerçekleşen seçimlerin sonucunu açıkladı. Ayrıca YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyelerinin imzalamış olduğu Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildiğine ait belge de ortaya çıktı. YSK Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren tüm vatandaşlarımız, sandık sonuç tutanaklarını ve taranmış örneklerini görebileceklerdir" dedi.
24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin kesinleşen resmi sonuçları ve partilerin milletvekili dağılımı YSK tarafından saat 17.15'de ilan edildi. YSK kesin sonuçlarına göre partilerin milletvekili dağılımı şu şekilde: AK Parti 295 milletvekili, MHP 49 milletvekili, CHP 146 milletvekili, İYİ Parti 43, HDP ise 67 milletvekili çıkarttı.
YSK BAŞKANI GÜVEN AÇIKLAMA YAPTI
YSK Başkanı Sadi Güven, saat 17:40'ta kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. İşte YSK Başkanı Güven'in açıklamaları:
"Değerli basın mensupları, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi sonuçlanmıştır. Seçim akşamı sandık sonuç tutanağı ile ilçe birleştirme tutanağının yüzde 98'ini, ertesi gün ise yüzde 100'ünü siyasi partilerle paylaştık.
"ŞU ANDAN İTİBAREN VATANDAŞLARIMIZ GÖREBİLECEKLER"
Şu andan itibaren tüm vatandaşlarımız, tüm Türkiye sandık sonuç tutanaklarını, taranmış örneklerini görebileceklerdir. Yine vatandaşlarımız sayım döküm cetvelini, ilçe seçim kurulunun tuttuğu birleştirme tutanaklarını da görebileceklerdir. Seçimde halk eğitim merkezleri aracılığıyla seçimlerde görev yapmak isteyenlere eğitim programı düzenledik. Saat 18:30'da TBMM Başkanı'na mazbatayı takdim edeceğim"
ERDOĞAN NE KADAR OY ALDI?
Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçlarına göre geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.
İNCE VE DEMİRTAŞ AKŞENER'İN ALDIĞI OY
Erdoğan’ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti. HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.
PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI
AK Parti: 295
MHP: 49
HDP: 67
CHP: 146
İYİ Parti: 43
Bağımsız: 0
Türkiye toplamı: 600
Yeni milletvekilleri il il 27. dönem milletvekilleri listesiHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN
KAYITLI SEÇMEN SAYISI: 59.367.469
OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI: 51.189.444
GEÇERLİ OY SAYISI: 50.137.175
GEÇERSİZ OY SAYISI: 1.052.269
SEÇİME KATILIM ORANI: %86,22
PARTİLERİN ALDIKLARI OY ORANLARI
Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ile bu dağılımın oranları ise şöyle oldu.
AK PARTİ
Yurt içi seçim sonucu: 20.559.732
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 776.961
Türkiye geneli toplam: 21.338.693
Oran: %42,56
MHP
Yurt içi seçim sonucu: 5.444.728
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 120.603
Türkiye geneli toplam: 5.565.331
Oran: %11,10
HÜDAPAR
Yurt içi seçim sonucu: 153.649
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 1.890
Türkiye geneli toplam: 155.539
Oran: %0,31
VATAN PARTİSİ
Yurt içi seçim sonucu: 110.849
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 4.023
Türkiye geneli toplam: 114.872
Oran: %0,23
HDP
Yurt içi seçim sonucu: 5.606.622
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 260.680
Türkiye geneli toplam: 5.867.302
Oran: %11,70
CHP
Yurt içi seçim sonucu: 11.086.897
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 267.293
Türkiye geneli toplam: 11.354.190
Oran: %22,65
SAADET PARTİSİ
Yurt içi seçim sonucu: 660.749
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 11.390
Türkiye geneli toplam: 672.139
Oran: %1,34
İYİ PARTİ
Yurt içi seçim sonucu: 4.932.510
Yurt dışı ve gümrük kapıları sandık seçim sonucu: 60.696
Türkiye geneli toplam: 4.993.479
Oran: %9,96
BAĞIMSIZLAR
Yurt içi seçim sonucu: 75.630
Türkiye geneli toplam: 75.630
Oran: %0,15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatası Meclis'de
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