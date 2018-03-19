2018 kandil tarihleri Regaib-Miraç-Berat-Mevlid kandilleri ne zaman?

3 ayların başlamasıyla birlikte Ramazan'ın ilk orucu hangi gün tutulacak,ilk kandil hangisi, 2018 regaib kandili ne zaman, 2018 Miraç kandili ne zaman, Berat kandili ne zaman ve Mevlit kandili ne zaman 2018 ramazan bayramı ne zaman, 2018 kandilleri Regaip, Miraç, Berat ve Mevlit kandili ne zaman? soruları müslümanlar tarafından merak edildi.

2018 yılında 3 ayların birincisi olan Recep ayı 19 Mart yani bugün başladı. Yılın ilk kandili Regaib Kandili ise 22 Mart Perşembe günü kutlanacak. Ramazanın ilk orucu ise 16 Mayıs çarşamba günü başlayacak.

3 AYLAR BUGÜN BAŞLADI: 2018 yılında 3 aylar 19 Mart 2018 tarihinde Receb ayı ile birlikte başladı. Ayrıca bu cuma günü 22 Mart Perşembe gecesi Regaib Kandili idrak edilecek. 13 Nisan 2018 tarihinde ise Miraç Kandili karşılanacak.

17 Nisan 2018 tarihinde Şaban ayı başlayacak ve 30 Nisan 2018 tarihinde Berat Kandili idrak edilecek. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ise 16 Mayıs 2018 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi ise 10 Haziran 2018 tarihine denk gelmektedir. Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı ise 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve 17 Haziran 2018'de bayram son bulacak.

Bu mübarek ayların manevi değerine Hz. Peygamber işaret etmiş ve şöyle buyurmuşlardır:

“Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358)

“Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

“Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK: 11 ayın sultanı Ramazan ayı 2018’de, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak. 14 Haziran 2018 Perşembe günü ise Ramazan ayının son günü olarak idrak edilecek.

2018 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN: 19 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.- 13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.- 30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.- 19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.