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2018 işsizlik maaşı ne kadar kimler alabilir?

2018 işsizlik maaşı ne kadar kimler alabilir?

İşsizlik maaşı nasıl alınır işsizlik maaşı 2018'de ne kadar oldu? İşsizlik rakamlarının açıklanmasıyla birlikte işsizlik maaşı da nasıl alınır sorusu soruluyor. 2018 işsizlik maaşı ile ilgili yeni detaylara gelin hep birlikte bakalım.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2018 10:27 - Güncelleme: 15-01-2018 10:27

2018 işsizlik maaşı merak ediliyor. İşsiz kalan vatandaşların merak ettiği konulardan biri olan işsizlik maaşı nasıl hesaplanır kimler alabilir sorusunun yanıtı internethaber'de.

2018 yılı asgari ücretin geçtiğimiz günlerde belirlenmesinin ardından merakla beklenen işsizlik maaşları da belli oldu. 2018'de uygulanacak işsizlik maaşı en düşük 811 TL, en yüksek ise bin 623 lira olarak verilecek. İşte işsizlik maaşını hesaplamanın formülü. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80'ini geçemiyor. 

İşsizlik maaşına başvuru yaparken prim gün sayınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Çalışan herkesin ise işsizlik maaşı aynı olmuyor. İşsizlik maaşı çalışırken aldığınız maaşa bağlı oluyor. 1 – Çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler, 2 – Son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son 3 yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanla, iş sözleşmesinin feshinden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapmaları koşuluyla maaş başvurusunda bulunabilirler.

BELGE ALMAYI UNUTMAYIN: İşsizlik maaşı almak için bir ay içinde başvuru yapmanız gerekiyor. İŞKUR'a yapacağınız ve iş yerinden çıkarıldığınıza dair aldığınız belge ile işsizlik maaşı alabilirsiniz.

BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?: Başvurular çeşitli şekilde gerçekleştirilebilir. Şartlarda da belirtildiği üzere 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresine başvuru yapılabilir. Bunlara ek olarak e- Devlet üzerinden de başvuru talebi iletilebilir. 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuru geçersiz sayılır. 

 

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