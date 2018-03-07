2018 imam maaşları derecelerine göre ne kadar oldu?

2018 yılında derece ve kademelerine göre imam maaşları ne kadar oldu? Hizmet yılı 25 ve üstü olan, 1 yıldan az olan imamlar kademelerine göre 2018 yılında ne kadar enflasyon zammı aldı, son maaşları ne kadar oldu?

ÖNEMLİ BİR NOT: -Aile yardımı ve asgari geçim indirimi bakımından, bekar (veya eşi çalışan) ve çocuksuz personele göre değerlendirme yapılmıştır.

-Bireysel emeklilik sigortası prim kesintileri dikkate alınmamıştır.

-Fazla çalışma ücreti ödemeleri ile çalışılan birimlerden kaynaklı yan ödeme fazlalıkları dikkate alınmamıştır. (görev yerlerinin merkez teşkilatı dışında olduğu varsayılmıştır)

-Toplu sözleşme ikramiyesi ve sendika aidatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.

-Yabancı Dil Tazminatı dikkate alınmamıştır.

-Hizmet süresi 9 yıl ve daha az olanların, 30.09.2008 tarihinden sonra göreve başladıkları varsayılmıştır.

-Personelin hizmet yılları itibariyle ulaşabilecekleri derece/kademeler, tabloda gösterilenden farklı olabilir.