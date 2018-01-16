2018 hemşire maaşları ne kadar ocak ayı zamlı maaşlar

Milyonlarca memurun beklediği enflasyon zam farkına göre hemşirelerin de alacağı miktar belli oldu. 2017 temmuz ayı toplu sözleşmeye göre hemşireler 3 bin 592 TL maaş almıştı. Enflasyon farkı zammıyla birlikte hemşirelerin 2018'de alacağı maaş da arttı.
Memur zammı Ocak 2018'de ne kadar olacak sorusunun yanıtı ortaya çıktı. 2018 memur zammına ilişkin milyonlarca memurun beklediği haberin ayrıntıları belli olmaya başladı. Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlandı. Toplu sözleşme zam oranına baktığımız zaman hemşire maaşları da artmıştı. Enflasyon rakamlarına göre memurlara 1.69 oranında zam geldi. Peki hemşire maaşları 2018 yılında ne kadar oldu?
HEMŞİRE MAAŞI 2018 NE KADAR OLDU? Memur zamlarının artmasıyla kamuda çalışan hemşirelerin de maaşları da belli olacak. Haziran 2017 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memurların Temmuz 2017 zamlı maaşları belli olmuştu Temmuz 2017 memur maaşları listesine göre hemşire maaşları 3 bin 592 yükselmişti. Enflasyon zam farkına göre hemşireler 3 bin 814 TL oldu.
TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI BELLİ OLMUŞTU
Toplu sözleşme zam oranı belli olmuştu. Temmuz ayı verilerine baktığımız zaman memurlara unvanlarına göre zam gelmişti. İşte temmuz ayı zam tablosu
|
UNVANLAR
|
Derece
|
NET GÖREV AYLIĞI
|
2017 Ocak
|
2017 Temmuz
|
MÜSTEŞAR
|
1/4
|
9.787
|
10.435
|
GENEL MÜDÜR
|
1/4
|
8.589
|
9.153
|
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu)
|
1/4
|
4.509
|
4.807
|
MEMUR - (Üniversite mezunu)
|
9/1
|
2.773
|
2.951
|
ÖĞRETMEN
|
1/4
|
3.473
|
3.699
|
KAYMAKAM
|
1/4
|
7.875
|
8.406
|
BAŞKOMİSER
|
3/1
|
4.506
|
4.804
|
POLİS MEMURU
|
8/1
|
3.942
|
4.201
|
UZMAN DOKTOR
|
1/4
|
5.255
|
5.605
|
HEMŞİRE- (Üniversite mezunu)
|
5/1
|
3.373
|
3.592
|
MÜHENDİS
|
1/4
|
4.603
|
4.908
|
TEKNİSYEN-(Lise mezunu)
|
11/1
|
2.887
|
3.073
|
PROFESÖR
|
1/4
|
7.417
|
7.916
|
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
|
7/1
|
4.369
|
4.657
|
VAİZ
|
1/4
|
3.610
|
3.846
|
AVUKAT
|
1/4
|
4.394
|
4.684
Yeni memur maaşları 2018-2019 ünvanlara göre zamlı tam liste
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