2018 hac yedek kontenjan son kayıt tarihi ne zaman?

Kutsal toprakları ziyaret ederek hac ibadetini gerçekleştirecek 80 bin hacı adayı için hazırlık süreci tüm hızıyla başladı. Öte yandan hac yedek kontenjan listesinin açıklanacağı tarih de kesinlik kazandı. İşte, kesin kayıt yaptırmayanların yerine değerlendirilecek hacı adaylarını yakından ilgilendirecek ek kontenjan tarihleri...

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen hac kuraları çekilişi sonrasında 80 bin hacı adayı kutsal topraklardaki vazifesini yerine getirme fırsatı elde etti. Bununla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nca kesin kayıt tarihlerinin de bilgisi ulaştırıldı. Şayet, belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işleminde bulunmayan hacı adaylarının yerine oluşturulan yedek listedeki diğer hacı adaylarının değerlendirilmeye alınacağı açıklamasına yer verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarının hemen ardından hac kurasına katılım sağlayan ancak asil listede adı bulunmayan hacı adayların gözü merakla hac yedek kontenjan listesinin açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, 2018 hac yedek listesi ek kontenjan tarihleri...

HAC YEDEK LİSTESİ EK KONTENJAN TARİHLERİ HANGİ TARİHTE BELİRLENECEK: Hac kurasına katılım sağlayıp asil listeye girerek kutsal topraklara hac ibadetini gerçekleştirmek üzere gidebilme şansı elde eden hacı adayları, 3 Mart - 13 Mart 2018 tarihleri arasında kesin kayıt işleminde bulunabilecek.

Eğer ki, belirlenen bu tarihler arasında kesin kayıt gerçekleştirilmediği takdirde, kendilerine tanınan bu haklarını kaybetmiş olacaklar. Kesin kayıt işleminini gerçekleştirmeyen adayların yerine 16-24 Mart 2018 tarihleri arasında kura sırası baz alınarak belirlenen kontenjanlar dahilinde yeni kayıtlar alınacak.

HACCA GİDİŞ ve DÖNÜŞ HANGİ TARİHTE OLACAK: Kutsal topraklara gitmeyi hak kazanan 80 bin hacı adayının ilk çıkışı 31 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Aynı zamanda çıkışlar 26 Ağustos 2018 tarihine kadar sürecek. Dönüşler ise 5 Eylül ve 30 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

HAC KURA SONUCU YEDEK VE ASİL TASNİFİ: Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında “Oda Tercihli"veya “Otel Tercihli" hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımı da yapılmayacak.

HAC KONAKLAMA SÜRESİ NE KADAR OLACAK: Toplam konaklama için belirlenen zaman dilimi, uçak programı doğrultusunda en fazla 35 gün olacaktır. Şayet, toplam konaklama süresi uzadığı takdirde hacu adaylarından ek bir ücret kesinlikle alınmayacaktır ve toplam konaklama süresinin kısalması halinde de hacı adaylarına herhangi ücret iadesi gerçekleştirilmeyecektir.

2018 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

1 SAR= 0,998128532 Türk Lirası -2 kişilik odada kişi başı ücret 20.680 SAR,

-3 kişilik odada kişi başı ücret 17.695 SAR, -4 kişilik odada kişi başı ücret 15.480 SAR,

-0-2 yaş arası bebeklerin konaklama ücreti 2.975 SAR,

3-6 yaş arası çocukların konaklama ücreti -10.000 SAR'dır.

2018 YILINDA HAC BAŞVURU SAYISI NE KADAR OLDU: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hacca başvuran kişi sayısının açıklaması gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıllarda hac başvurusunda bulunan hacı adaylarının sayısı 1 milyon 760 bin kişi iken bu yıl kişi sayısı 131 bin kişi daha artış göstererek 1 milyon 892 bine ulaştığı duyuruldu.