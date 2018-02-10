2018 hac ücretleri oda-otel-uçak fiyatları-son liste

2018 hac ücretleri ne kadar oldu Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 hac konaklama listesini yayınladı. Buna göre hacı adayları ya otel tercihli konaklama ya da oda tercihli konaklamayı seçebilecekler. Kutsal topraklarda konaklama süresi uçak programına göre en fazla 35 gün olacaktır. 2018 hac fiyatlarına bakıldığında kutsal topraklarda otelde konaklamak isteyen hacı adayları 2 kşilik oda, 3 kişilik oda ve 4 kişilik odada kalma imkanı sağlanıyor. Otelde bir kişilik konaklama ücreti ise 1 SAR= 0,998128532 Türk Lirasından başlıyor. 0-2 yaş arası bebeklerin konaklama ücreti 2.975 SAR, 3-6 yaş arası çocukların konaklama ücreti -10.000 SAR.

2018 HAC KAYIT TARİHLERİ: Kesin kayıt tarihleri 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Hac ücretleri ise, Hac ve Umre Kurulu'nun belirlediği Albaraka Türk Katılım Bankası, Halkbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım bankalarına ödenecek. Peki hacı adayları hac ibadetlerini yerine getirebilmek için ne kadar ücret ödeyecekler? İşte 2018 hac fiyatları!

HAC YEDEK LİSTESİ HANGİ TARİHTE BELİRLENECEK: Kuraya katılım sağlayıp kutsal topraklara gitmeye hak kazanan 80 bin Hacı adayı, 03 Mart-13 Mart tarihleri arasında kesin kayıt gerçekleştirecek. Bu kayıtların ardından Hacı adayları, kutsal topraklara gidişlerini garantilemiş olacak. Bu tarihler arasında kesin kayıtlarını gerçekleştirmeyen adaylar ise, bu haklarını kaybedecek. Bu adayların yerine, 16-24 Mart tarihleri arasında kura sırası gözetilerek dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde yeni kayıtlar alınacak. Bu kayıtlarla ilgili detaylar, ilerleyen dönemlerde verilecek.

A- ODA TERCİHLİ KONAKLAMA: Başkanlığımız tarafından Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’de aşağıda zikredilen özelliklere uygun oteller kiralanmıştır.

KONAKLAMA YAPILACAK OTELLERİN ÖZELLİKLERİ: Rahat ve konforlu oteller, - Tercihe göre 2, 3 veya 4 kişilik odalar, - İçinde televizyon, banyo/wc bulunan klimalı odalar, - İnternet imkânı, - 24 saat sıcak su, - Tabldot usulü sabah kahvaltısı ve akşam yemeği ile öğle yemeği için kumanya, - Medine-i Münevvere’de Mescid-i Nebevî’ye en fazla 700 metre mesafede oteller, - Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km mesafede oteller, - Mekke-i Mükerreme’de Mescid-i Haram’a ulaşım servislerle sağlanmaktadır.

ODA TERCİHLİ KONAKLAMA: MEKKE-İ MÜKERREME: Gımme Atlas, Daru’l-Hadi, Rihab Şuruk, Grand Nur, Mina Ravda, Burc Salah, Laba vb. Oteller.

MEDİNE-İ MÜNEVVERE: Grand Marmara, Medine Menazili, Daru’l-Naim, Kıble Menazili, Divan Marmara, Bosphorus1, Bosphorus2 vb. Oteller

KONAKLAMA ÜCRETLERİ: 1 SAR= 0,998128532 Türk Lirası -2 kişilik odada kişi başı ücret 20.680 SAR, -3 kişilik odada kişi başı ücret 17.695 SAR, -4 kişilik odada kişi başı ücret 15.480 SAR, -0-2 yaş arası bebeklerin konaklama ücreti 2.975 SAR, 3-6 yaş arası çocukların konaklama ücreti -10.000 SAR'dır.

KONAKLAMA SÜRESİ: Toplam konaklama süresi uçak programına göre en fazla 35 gün olacaktır. Toplam konaklama süresinin uzaması hâlinde yolculardan ilave bir ücret alınmayacağı gibi sürenin kısalması hâlinde de herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır. Medine-i Münevvere ’de konaklama süresi 4 ile 6 gün arasında olacaktır.

UÇUŞLAR: Uçuş programları kafile düzenine göre daha sonra belirlenecektir.

B- OTEL KONAKLAMA

1- OTEL 1/A: Mekke-i Mükerreme’de Fairmont, Medine-i Münevvere’de Oberoi.

OTEL1/A'da 2 kişilik oda kişi başı ücret 44.900 SAR, 3 kişilik oda ücreti 41.000 SAR'dır.

2- OTEL 1/B: Mekke-i Mükerreme’de Hayat Regency, Medine-i Münevvere’de Hilton

OTEL1/B'de 2 kişilik oda kişi başı ücret 39.500 SAR, 3 kişilik oda ücreti 36.000 SAR'dır.

3- OTEL 1/C: Mekke-i Mükerreme’de Swiss Makam, Medine-i Münevvere’de Rove'l-Medine

OTEL1/C'de 2 kişilik oda kişi başı ücret 32.250 SAR, 3 kişilik oda ücreti 30.000 SAR'dır.

4- OTEL 1/D: Mekke-i Mükerreme’de Sheraton, Marriott, Medine-i Münevvere’de Rove'l-Medine vb. Oteller

OTEL1/D'de 2 kişilik oda ücreti 29.500 SAR, 3 kişilik oda ücreti 27.500 SAR'dır.

TERCİHE GÖRE BEBEK-ÇOCUK KONAKLAMA ÜCRETLERİ

OTEL1/A 0-2 yaş arası bebek konaklama ücreti 2.975 SAR, 3-6 yaş arası çocuk konaklama ücreti 18.350 SAR'dır.

OTEL1/B 0-2 yaş arası bebek konaklama ücreti 2.975 SAR, 3-6 yaş arası çocuk konaklama ücreti 15.850 SAR'dır.

OTEL1/C 0-2 yaş arası bebek konaklama ücreti 2.975 SAR, 3-6 yaş arası çocuk konaklama ücreti 14.300 SAR'dır.

OTEL1/D 0-2 yaş arası bebek konaklama ücreti 2.975 SAR, 3-6 yaş arası konaklama ücreti 13.430 SAR'dır.