2018 Hac kuraları asıl-yedek liste-Hac kurası sorgulama TC nolu

2018 yılı Hac kuraları çekilişi Diyanet Vakfı Konferans salonunda dün saat 11.00'da yapıldı. Diyanet hac kuraları sonuçlarının yer aldığı sorgulama ekranı açıldı. Hac kuraları TC numarası ile sorgulanarak öğrenilebiliyor. 2018 yılında hacca 80 bin kişi gidecek. Diyanetin hac kuraları çekilişinde asıl liste ve yedek liste belirlendi. Hac kurası çekilişine toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katıldı. Hac kurasında asıl listede ismi olanlar 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında kesin kayıp yaptıracaklar.

HAC KURALARI SORGULAMA : Diyanetin 2018 hac kuraları çekiliş sonuçları http://hac.diyanet.gov.tr adresinden sorgulanabiliyor. Hac kuraları TC numarası ile öğreniliyor. Sorgulamada hac kurasında asıl mı yoksa yedek listede mi olduğunuzu görebileceksiniz. Kura ile oda ve otel tercihli sonuçlar da belli oldu.

Diyanet hac kura sorgulama ekranı için tıklayın

ANKARA HAC KURALARI ASIL LİSTE: Diyanet'in 2018 hac kuraları çekilişinde ilk olarak Ankara asıl listesi belirlendi. Saat 11.00'da TRT Diyanet kanalından yayınlanan Ankara hac kuraları asıl listesi aşağıdaki videolarda yer alıyor;







HACCA NE ZAMAN GİDİLECEK : Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018'de başlayacak, 15 Ağustos 2018'de ise tamamlanacak.Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

HAC ÜCRETLERİ : 2018 yılı umre turları için belirlenen ve broşürlerde Türk Lirası olarak yer alan ücret miktarı aynı olmak kaydı ile 01/12/2017 tarihinden itibaren Suudi Arabistan Riyali olarak tahsil edilecektir. Örnek: 20 Günlük Yürüme Mesafeli 10. Tur İki Kişilik Oda Ücreti: 5.455.- Türk Lirası iken 5.455.- Suudi Arabistan Riyali olarak tahsil edilecektir.

Geçen yıl hac fiyatları oda tercihli konaklamada, 2 kişilik odada kişi başı ücreti 15 bin 500 TL, 3 kişilik odada kişi başı ücreti 14 bin TL, 4 kişilik odada kişi başı ücreti 12 bin 250 TL olarak belirlenmişti. Otel tercihli konaklamalarda ise bu ücretler, 22 bin 750-24 bin 500 TL ile 27 bin 500-39 bin 750 TL olarak duyurulmuştu.

HAC KURALARI KAYIT TARİHLERİ : Hac kuralarında asıl listede ismi çıkanlar 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler. Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

HAC ÜCRETİ İADE EDİLİYOR MU : Umreye gitmek üzere kayıt yaptırıp çeşitli sebeplerden dolayı umreye gitmekten vazgeçenlerden vize ücreti olarak 185 malzeme bedeli 70 Suudi Arabistan Riyali kesinti yapılacak. Geriye kalan hac ücreti Diyanet başkanlığı tarafından iade edilecek.