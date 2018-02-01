2018 hac kayıtları ne zaman son tarih bu mesaja dikkat!

Hac kayıtları ne zaman başlıyor, hac kayıtları son gün ne zaman soruları hac kura sonuçlarında ad çıkan hacı adayları tarafından merak konusu oldu. Hac kura sonucu tam liste saat 21.00'de diyanet.gov.tr adresinden yayınlanacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı yeni açıklamaya göre Kesin kayıtlar 5 Şubat'ta başlayacak Kurada 'Kesin Kayıt Hakkı' elde edenler, 05-16 Şubat 2018 tarihleri arasında “Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 22 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.

HAC 2018 GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ NE ZAMAN: Hac ibadeti için Kutsal topraklara gidişler 17 Temmuz 2018'de başlayacak, 15 Ağustos 2018'de ise tamamlanacak.Dönüşler ise 25 Ağustos 2018 de başlayıp 20 Eylül 2018 tarihinde sona erecek.

2018 HAC KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI

HAC KURA SONUCU YEDEK VE ASİL TASNİFİ: Kura, hacı adaylarının kayıt yaptırdıkları iller bazında “Oda Tercihli"veya “Otel Tercihli" hac konaklama türlerinde sıralamaya konulmaları şeklinde çekilecek. Kura sonuçlarında asil ve yedek tasnifi yapılmayacağı gibi Diyanet ve acente ayırımı da yapılmayacak.

HAC KURA SONUÇLARI SAAT 21.00'DE: Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Kamuoyuna açık yapılacak kuranın sonuçlarına, aynı gün saat: 21.00'den itibaren http://hackurasonuc2018.diyanet.gov.tr/hackurasonuc/kurasorgu2018.aspx adresinden ulaşılabilecek.

KİMLER HACCA KURASIZ GİDEBİLECEK: Şehit yakını ve gaziler Diyanet İşleri Başkanlığı, 2007-2018 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşlerinden müracaat edenleri kurasız olarak hacca götürecek.

2018 yılında hacca gitmek için 316 bin 857 kişi ilk defa kayıt yaptırdı. Daha önce hac kaydı olup, Başkanlık tarafından kayıtları yenilenen 1 milyon 804 bin 110 kişi ile birlikte kuraya toplam 2 milyon 120 bin 967 kişi katılacak.

Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının yolculuk öncesi manen ve ruhen hazırlanması için eğitim ve seminerler düzenleyecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÖNEMLİ DUYURU

1- 2018 yılında hacca gitmek üzere “İlk Defa Kayıt” yaptıracakların ilgili bankalara (21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında) 20 TL. önkayıt ücreti yatırmış olması gerekmektedir.

2- 2017 yılında kuraya girip hacca gidemeyenlerin Kayıtları Başkanlık tarafından Otomatik yenilenmiştir.



3- Kayıtları Başkanlıkça yenilenenler; Hac Konaklama türü, Kayıtlı olduğu İl ve ilçesini, İletişim bilgileri ile Kur'a birliktelik işlemlerinde değişiklik yapmak istedikleri taktirde bu işlemlerini 21-29 Aralık 2017 tarihleri arasında Müftülüklerden yaptıracaklardır.

4- Kur'a çekiminden sonra kesin kayıt yapmaya hak kazanan vatandaşlarımızın, “Kesin Kayıt Yaptırabilir” belgeleri cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile alabileceklerinden, özellikle cep telefonu bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.

5- 2018 yılı Hac Ön Kayıt ve Kayıt Yenileme ile ilgili detaylı bilgiye http://hac.diyanet.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

2017-2018 UMRE ÜCRETLERİ: Hac ve Umre Komisyonu 01/12/2017 tarihinden itibaren umre yolcularına verilecek hizmetler karşılığı alınacak ücretin Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilmesine karar vermiştir.

Bu itibarla;

1- 2017-2018 yılı umre turları için belirlenen ve broşürlerde Türk Lirası olarak yer alan ücret miktarı aynı olmak kaydı ile 01/12/2017 tarihinden itibaren Suudi Arabistan Riyali olarak tahsil edilecektir.

Örnek: 20 Günlük Yürüme Mesafeli 10. Tur İki Kişilik Oda Ücreti: 5.455.- Türk Lirası iken 5.455.- Suudi Arabistan Riyali olarak tahsil edilecektir.

2- Umre yolcularının ellerinde bulundurdukları Türk Lirası ilgili bankalar tarafından Suudi Arabistan Riyaline çevrilerek tahsilat yapacaktır.

3- Umreye gitmek üzere kayıt yaptırıp çeşitli sebeplerden dolayı umreye gitmekten vazgeçenlerden vize ücreti olarak 185,00.-, malzeme alanlardan malzeme bedeli 70,00.- Suudi Arabistan Riyali kesinti yapılacaktır.

4- Umreye gitmek üzere kayıt yaptırıp Türk Lirası olarak ücretini yatırıp her hangi bir sebeple umreye gitmekten vazgeçenlerin ücret iadesi Başkanlığımızca yapılacaktır.

5- Tur ve oda değişiklikleri ile ilgili işlemler (ücret iadesi ve ücret yatırma) müftülüklerimiz tarafından mahallinde yapılacaktır.

6- Konu ile ilgili olarak umre ücretlerinin yatırılacağı bankalara talimat verilmiştir.

7- Türk Lirasından, Suudi Arabistan Riyaline geçiş ile ilgili kamuoyu ve ilçe müftülüklerimizin bilgilendirmesi, il müftülüklerimiz tarafından yapılacaktır.

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