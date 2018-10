2018 engelli maaşı kasım ayı ne kadar ne zaman yatacak?

2022 maaşları ne zaman ödenecek, kasım ayının kaçında ödenecek sorusu gündemde. Engelli maaşları doğum tarihinin son rakamına göre ödenecek. Buna göre 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde, 1 ve 6 olanlar ayın 6'sında , 2 ve 7 oyanlar ayın 7 sinde , 3 ve 8 olanlar ayın 8'inde, 4 ve 9 olanlar ise 9'unda engelli maaşlarını alabilecekler.

HESAP GELİRE GÖRE: Her ay yaşlılara 543,27 lira, yüzde 40-60 engeli olanlara 433,68 lira, yüzde 70 ve engeli olanlara 650,51 lira verilecek. Daha önce torba yasada yer alan uygulama ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, söz konusu aylıklardan yararlanmanın şartları şöyle olacak:

Yaşlı aylığında, aynı hanede ikamet edip etmediklerine bakılmaksızın aylık bağlanacak kişinin kendisine ve eşine ait her türlü gelirler toplamı esas alınacak. Kişi başı düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3'ünden (483,63 liradan) az ise aylık bağlanacak.

10 AY KRİTERİ: Engelli aylıkları ve 18 yaş altı engelli aylıklarında ise hane içinde kişi başına düşen gelire bakılacak. Aynı evde yaşayan herkesin gelirlerine bakılarak kişi başı gelir 483,63 liranın altındaysa maaş bağlanacak.

10 ay boyunca bankaya yatırılan 65 yaş ve engelli aylığını almayanların ödemeleri durdurulacak.

Kişilerin geliri hesaplanırken çeşitli gelirlerin yanı sıra banka mevduatına da bakılıyordu. Katılım bankalarındaki tasarruflar da hesaplama kapsamına alındı.

2022 VEYA ENGELLİ MAAŞI NEDİR: 2022 maaşı, toplumda genel olarak engelli maaşı/aylığı olarak bilinen, 2022 sayılı 65 yaşını doldurmuş olan, muhtaç kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkında kanun kapsamında bağlanan aylıktır. Kanuna göre engellilere üç tip maaş bağlanabiliyor. 18 yaşından büyük olan ve engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlara, 18 yaşından büyük ve engellilik oranı yüzde 40 ila yüzde 69 arasında olanlara ve 18 yaş altı engelli yakını olan kişilere maaş bağlanıyor. Bu maaşlar 3 aylık periyotlar halinde ödenmektedir.

2018 3 AYLIK ENGELLİ MAAŞI NE KADAR: 2018 Temmuz ve Aralık ayları arasında geçerli olmak üzere zamlı engelli Maaşları şu şekildedir:

- Engelli oranı yüzde 40 – yüzde 69 arası olanlar üç ayda bir; 1.301,03 TL

- Engelli oranı yüzde 70 ve üzeri olanlar üç ayda bir; 1.951,55 TL şeklinde gerçekleşti.

Doğum Yılının Son Rakamına göre ödeme günleri

0 ve 5 olanlar her dönemin 5. günü,

1 ve 6 olanlar her dönemin 6. günü,

2 ve 7 olanlar her dönemin 7. günü,

3 ve 8 olanlar her dönemin 8. günü,

4 ve 9 olanlar her dönemin 9. günü ödeniyor

2018 ENGELLİ MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR: Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır. Bağlı bulunduğunuz SYDV kurumuna engelli maaşı için başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru yapabilmek için istenen evrakları tam bir şekilde başvuru esnasında teslim etmek gerekmektedir. Evraklarında eksiklik bulunanların başvuruları kabul edilmemektedir.

Başvurularını tamamlayan adaylara vakıf tarafından başvuru alındı belgesi verilmektedir. Engelli maaşı başvuruları en fazla 1 ay içinde sonuçlanmaktadır. Başvuru yapan bireyin muhtaçlık değerlendirilmesi ise yaşadığı ev hanesinin geliri dikkate alınarak yapılmaktadır. Ayrıca engelli maaşına başvuracak kişinin yaşı da önem arz etmektedir. Başvuran kişinin 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olması gerekmektedir. 65 yaşından büyük olanların ise en az %70 oranında engellinin bulunması gerekmektedir.