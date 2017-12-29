2018 emekli zammı maaşı ssk-bağkur-memur emeklisi ne kadar alacak?

Yüzde 5.52'lik zam, maaşlarda 234 liraya varan artış getirecek. Net maaşı bin 500 lira olan emeklide 82 lira, 2 bin lira olanda ise 110 liralık artış yaşanacak. Eğer Ocak zammı yüzde 5.52 olarak gerçekleşirse, en düşük maaş; esnaf emeklilerinde bin 260 liradan bin 329 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 6 liradan bin 61 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 485 liradan bin 566 liraya, 2000-2008 arası emekli olan SSK'lılarda ise bin 165 liradan bin 229 liraya ulaşacak.