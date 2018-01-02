2018 emekli zammı enflasyon farkı ocak ayı maaşlar ne kadar?

Milyonlarca emeklinin beklediği zam için artık saatler kaldı. 3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon farkıyla birlikte emekliler zamlı maaşlarına kavuşacak. Herkesin öngördüğü ise emeklilerin enflasyon farkına oranla zam alacağı. Peki hangi emekli ne kadar zam alacak? Gelin hep birlikte bakalım.

Zam için 3 milyon memur ve 13 milyon emekli artık saatleri saymaya başladı. Milyonlarca kişi enflasyon farkına göre zamlı maaşlarına kavuşacak. Emekliye zam konusunda ise geçmiş 6 aylık TÜFE'ye bakılmaktadır. Yani 3 Ocak'ta bir önceki yılın ikinci 6 ayına bakılacak ve minimum yüzde 4,94'lük bir zam emekliye gelecek. Aralık ayı enflasyon oranı sıfır çıksa bile emekliler zamlı maaşlarına kavuşacak. Bu tabloya bakacak olursak, en düşük memur emekli maaşı 1.871 TL'den 1.964 TL'ye, en düşük SSK emekli maaşı 1.402 TL'den 1.472 TL'ye ve en düşük BAĞKUR emekli maaşı 1.256 TL'den 1.318 TL'ye çıkacak.

MEMURLARIN DA MAAŞI ARTACAK Enflasyon farkına göre memurların da maaşı artacak. Memur müsteşar, genel müdür, profesör ve uzman doktor maaşlarına zam konusunda ise tablo şu şekilde; müsteşar memur maaşı 10.435 TL'den 10.956 TL'ye, memur genel müdür maaşı 9.153 TL'den 9.610 TL'ye, memur profesör maaşı 7.916 TL'den 8.311 TL'ye ve memur uzman doktor maaşı 5.605 TL'den 5.885 TL'ye çıkacak. Polis memuru maaşı 4.000 TL'den 4.201 TL'ye, memur vaiz maaşı 3.846 TL'den 4.038 TL'ye, memur öğretmen maaşı 3.699 TL'den 3.883 TL'ye ve memur hemşire maaşı 3.592 TL'den 3.771 TL'ye yükselecek.

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