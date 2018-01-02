  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. MİLLİ PİYANGO
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

2018 emekli zammı enflasyon farkı ocak ayı maaşlar ne kadar?

2018 emekli zammı enflasyon farkı ocak ayı maaşlar ne kadar?

Emekli zammı 2018 ne kadar olacak 3 ocak enflasyon farkı emekliler ne kadar maaş alacak? SSK - bağkur- memur emeklileri 2018 yılında ne kadar zam alacak? Aralık ayı enflasyon oranı sıfır çıksa bile emekliye zam gözüktü. 2018 yılında sgk- bağkur- memur emeklisi enflasyon farkı zamlı maaşlar internethaber'de.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 02-01-2018 08:58 - Güncelleme: 02-01-2018 08:58

Milyonlarca emeklinin beklediği zam için artık saatler kaldı. 3 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon farkıyla birlikte emekliler zamlı maaşlarına kavuşacak. Herkesin öngördüğü ise emeklilerin enflasyon farkına oranla zam alacağı. Peki hangi emekli ne kadar zam alacak? Gelin hep birlikte bakalım.

Zam için 3 milyon memur ve 13 milyon emekli artık saatleri saymaya başladı. Milyonlarca kişi enflasyon farkına göre zamlı maaşlarına kavuşacak. Emekliye zam konusunda ise geçmiş 6 aylık TÜFE'ye bakılmaktadır. Yani 3 Ocak'ta bir önceki yılın ikinci 6 ayına bakılacak ve minimum yüzde 4,94'lük bir zam emekliye gelecek. Aralık ayı enflasyon oranı sıfır çıksa bile emekliler zamlı maaşlarına kavuşacak. Bu tabloya bakacak olursak, en düşük memur emekli maaşı 1.871 TL'den 1.964 TL'ye, en düşük SSK emekli maaşı 1.402 TL'den 1.472 TL'ye ve en düşük BAĞKUR emekli maaşı 1.256 TL'den 1.318 TL'ye çıkacak. 

MEMURLARIN DA MAAŞI ARTACAK Enflasyon farkına göre memurların da maaşı artacak. Memur müsteşar, genel müdür, profesör ve uzman doktor maaşlarına zam konusunda ise tablo şu şekilde; müsteşar memur maaşı 10.435 TL'den 10.956 TL'ye, memur genel müdür maaşı 9.153 TL'den 9.610 TL'ye, memur profesör maaşı 7.916 TL'den 8.311 TL'ye ve memur uzman doktor maaşı 5.605 TL'den 5.885 TL'ye çıkacak. Polis memuru maaşı 4.000 TL'den 4.201 TL'ye, memur vaiz maaşı 3.846 TL'den 4.038 TL'ye, memur öğretmen maaşı 3.699 TL'den 3.883 TL'ye ve memur hemşire maaşı 3.592 TL'den 3.771 TL'ye yükselecek.

2018 emekli zammı maaşı ssk-bağkur-memur emeklisi ne kadar alacak?

Emekli 2018 zammı ocak ayı zamlı maaşlar ne kadar olacak?

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 2018 emekli zammı enflasyon farkı ocak ayı maaşlar ne kadar? haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Milli Piyango
  7. Ekonomi
  8. Seçim
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat