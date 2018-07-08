2018 Dünya Kupası tribün güzelleri tribünleri sallıyor...

Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. İşte bir kupa klasiği olan tribün güzelleri...

2018 Dünya Kupası tribün güzelleri tribünleri sallıyor...

RUSYA'nın ev sahipliğinde devam eden FİFA 2018 Dünya Kupası maçları kadar tribinleri de dikkat çekiyor. Çeyrek final maçlarının sona ermesinin ardından gözler yarı final maçlarına çevrilirken, bir dünya kupası klasiği olan tribünlerdeki güzeller de birbirleriyle yarışıyor adeta... Kimi dikkat çekmek için özel gayret sarfederken, kimi güzeller ise doğal halleriyle maç heyecanlarıyla objektiflere yakalanıyor. Her milletten her ülkeden güzel kadınlar birbirinden ilginç fotoğraflara konu oluyor. İşte FİFA Dünya Kupası 2018 tribünlerinden kameralara takılan kupa güzelleri...

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2018 Dünya Kupası tribün güzelleri tribünleri sallıyor...

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2018 Dünya Kupası tribün güzelleri tribünleri sallıyor...

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2018 Dünya Kupası tribün güzelleri tribünleri sallıyor...

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