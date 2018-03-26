2018 DGS başvurusu ne zaman başvuru ücreti ne kadar?

2018 DGS ne zaman başlıyor, DGS başvuru sayfası ne zaman erişime açılacak ve DGS sınav başvuru parası ne kadar oldu soruları daha şimdiden aranmaya başladı. 2 yıllık ön lisansı, lisans programına nasıl çevirebilirim sorusunu cevabı olan DGS Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans programlarından mezun olan öğrencileri bir üst program olan 4 yıllık lisans programına geçiş hakkı sağlayan DGS’nin başvurularına kısa süre kaldı. Bu yıl DGS’ye girecek adayları yenilikler de bekliyor. Peki 2018 DGS başvuruları ne zaman başlayacak? İ

DGS NE ZAMAN? DGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI: Dikey Geçiş Sınavı yani DGS birçok öğrencinin umutlarını bağladığı sınav olarak dikkat çekiyor. Önlisans eğitimlerini lisans seviyesine yükseltmek isteyen öğrencilerin girecekleri DGS sınavlarıyla ilgili yeni gelişmeler öğrencilerden farklı yorumlar aldı. DGS’nin başvuru tarihleri 16 Mayıs 2018 ile 24 Mayıs 2018 tarihleri arasında olacak. DGS’ye girmeye hak kazanan öğrenciler için sınav 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 2 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Sınavda adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır.

DGS’DE DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİKLER: DGS artık tüm Türkiye'de gerçekleşecek. DGS’de yeni sistemle beraber sınavların tüm Türkiye’ye yayılmasını öğrencilerin bir çoğu memnuniyetle karşılarken sosyal medya siteleri üzerinden yapılan paylaşımlarda kontenjan artırımı talebi dikkat çekti.

DGS’DE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

-Ön Lisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

-Onaylı transkript (not dökümü – 2 suret, 1 sureti onaylı)

-Onaylı ders içerikleri (2 suret, 1 sureti onaylı)

-6 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekir)

-Askerlik Durum Belgesi (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için, askerlik şubelerinden alınacak.)

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı görülmek koşulu ile)

-2017-DGS sonuç belgesinin internet çıktısı