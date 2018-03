2018 de öleceklerin isimlerini verdi kehanet daha şimdiden tuttu

Kimin ne zaman öleceğini kimse bilemez. Kazalar, hastalık veya ani bir şekilde ölüm her an gelebilir, yazılı bir kanunu yok. İnsanın biyolojik normlarına bakarak bir kaç tahminde bulunabilirsiniz ama yine de bir garantisi yoktur. Ancak öyle bir liste var ki tüm bu görüşleri alaşağı edebilir. Her yılın başında yayınlanan 'Ölüm Listesi'nde daha 2018 başlarında 3 kişi öldü. Bu tutarlılık tüm dünyayı şaşırttı.