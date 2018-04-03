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2018 bursluluk sınavı klavuzu PYBS-IOKBS MEB başvurusu 2018

2018 bursluluk sınavı klavuzu PYBS-IOKBS MEB başvurusu 2018

2018 Parasız Yatılı Bursluluk sınavı başvuruları için son gün 5 Nisan. Yeni adıyla PYBS sınavları 2018 yılında 3 Haziran'da saat 10.00'da yapılacak. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ve 11.sınıflar bursluluk sınavına girecekler.Yatılı bursluluk sınavı başvuruları http://www.odsgm.meb.gov.tr adresinden yapılacak. E-okul sisteminden giriş yapılacak olan başvurularda dikkat edilmesi gerekenlerden biri de e okul bilgilerinizin güncel olması.

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Eklenme Tarihi: 03-04-2018 12:20 - Güncelleme: 03-04-2018 12:00

Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı 2018 başvuru kılavuzu haberimizde. Yeni adıyla PYBS sınavına girecek adaylar için son başvuru tarihi 5 Nisan olarak açıklandı. PYBS başvuruları meb.gov.tr adresinden ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr'den yapılacak. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ve 11.sınıflar PYBS sınavına girebilecekler. PYBS-parasız yatılı bursluluk sınavı 3 Haziran 2018 tarihinde saat 10.00'da yapılacak. Sınavda öğrencilere toplam 100 soru sorulacak.

PYBS sınav giriş belgeleri ve sınav girişleri sınav tarihinden yaklaşık 3 hafta önce adaylara bildirilecektir.

PARASIZ YATILI BURSLULUK SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

Bursluluk Sınavına Nasıl Başvurulur?

a. Başvuru iş ve işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://www.o dsgm.meb.gov.tr veyahttps://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır.b. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11 inci  sınıfların sınav başvuruları 12 Mart-05 Nisan 2018 tarihleri arasında alınacaktır.
c. Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacaktır.
ç. Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi; “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacaktır. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (engel) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecektir.
d. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
e. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacaktır.
f. Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecektir. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

2018 PYBS Bursluluk Sınavında Kaç Soru Çıkacak: Bursluluk sınavında öğrencilere 100 soru soruluyor.

İşte PYBS soru dağılımı, hangi dersten kaç soru çıkacak…

Türkçe 25 Soru
Matematik 25 Soru
Fen Bilimleri 25 Soru
Sosyal Bilimler 25 Soru

Sosyal Bilimler içerisinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları da yer almaktadır…

BURSLULUK SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR: Bu sene bursluluk sınavına girecek olan öğrencilerin en çok merak ettiği konu ise bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır, 2018 PYBS kaç netle kazanılır? 

 Bursluluk sınavında kazanabilmek için sınava giren adayların yaptığı netlere göre baraj puanı geçmek gerekiyor yani her yıl taban puanlar değişiyor ve neredeyse her yıl yükseliyor… Bu nedenle sınavda 100 soru üzerinden 90 netin üzerinde yapmaya gayret edilmeli.

2018 PYBS BURS ÜCRETİ NE KADAR: PYBS kazanan öğrenciler 3 aylık dönemler halinde 600 TL civarında bir burs kazanacaklar. Yılda dört kez alacaklar ve okul müdürlükleri burs ücretleri öğrenciler elden ya da açacakları hesap üzerinden ödeyecek…

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