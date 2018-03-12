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2018 Babalar Günü ne zaman hangi gün kutlanacak?

2018 Babalar Günü ne zaman hangi gün kutlanacak?

Babalar Günü ne zaman 2018, babalar günü hangi ayda soruları merak konusu oldu. Tüm dünyada kutlanan en özel günlerden biri olan Babalar günü 2018 yılında 17 Haziran Pazar günü kutlanacak. Her yıl mayıs ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü için en güzel resimli mesajlar ve hediye önerileri haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 12-03-2018 12:00 - Güncelleme: 12-03-2018 10:30

Babalar günü ne zaman, 2018 babalar günü hangi ayda kutlanacak soruları şimdiden aranmaya başladı. Her yıl mayıs ayının üçüncü pazar günü kutlanan Babalar Günü 17 Haziran pazar gününe denk geliyor. Hayatımızın en önemli parçası olan babalarımız için en güzel Babalar Günü resimli mesajları ve yaratıcı Babalar Günü hediyeleri haberimizde.

Babalar Günü ne zaman kutlanacak sorusu, milyonlarca vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Hayatları boyunca çocuklarını büyütebilmek için her türlü cefayı çeken ve evin en önemli unsuru olan ebeveynlerimizin bu emekleri, Babalar Günü kutlamaları ile ihya edilecek. İşte, bu özel günü kutlamak isteyenlerin merakla araştırdığı Babalar Günü ne zaman sorusunun cevabı

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK: Babalar Günü, net bir güne sahip değildir. Her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü dünya genelinde Babalar Günü olarak kabul edilmektedir. Bu çerçevede Babalar Günü, bu yıl 17 Mayıs Pazar günü etkinlikler ve hediyelerle kutlanacaktır.

BABALAR GÜNÜ NEDİR: Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910′da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI

Kalbi sevgi dolu, sevecen, cömert, kibar, kucağı sıcak, anlayışlı, şefkatli. Bu vasıfların tümünü taşıyan tek erkeksin. Ben ona baba diye sesleniyorum. Benim için dünyadaki en özel erkek! Babalar günün kutlu olsun canım babacım…

Ateşin yaktığından, güneşin hareket ettiğinden, gerçeğin bir yalan olduğundan şüphelen ama benim seni sevdiğimden asla şüphelenme babacığım, babalar günün kutlu olsun...

Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Evimizin güneşi bir tanesisin canım babam, kucak dolusu sevgi ve saygılarımla kocaman öpüyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günün kutlu olsun.

Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacım.

BABALAR GÜNÜ HEDİYELERİ

*Teknoloji ile yakından ilgilenen babalar için cep telefonu ve tablet iyi bir seçim olabilir.

*Kişisel bakımına özen gösteren babalar için traş seti ve parfüm iyi bir seçenek olabilir.

*Erkeklerin vazgeçilmezi ayakkabı ve şık bir saat babanız için güzel bir hediye.

*Klasik hediyelerden vazgeçemeyenler için gömlek ve pantolon alternatifler arasında

Anneler günü ne zaman 2018 en güzel resimli mesajlar

 

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