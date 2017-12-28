2018 Asgari ücreti ne kadar oldu AGİ kaçta açıklanacak?

2018 yılı asgari ücreti için milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücret tespit komisyonundan gelecek habere döndü. Net 1404 lira brüt 1777 lira olan asgari ücret 2018'de ne kadar olacak sorusu bugün yanıt buluyor. Yeni asgari ücretin saat 09.00'da toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

Peki 2018 yılı zammı ne kadar olur Asgari ücret brüt ve net kaç liraya çıkar? Asgari ücretle birlikte 2018 AGİ tablosu da ilan edilecek. Asgari Geçim İndirimi evliler ve bekarlar için farklı oluyor.

Yeni asgari ücret için işçi ve işveren sendikalarının farklı önerileri bulunuyor. Türk-İş asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etti. DİSK ise net 2 bin 300 lira istiyor. Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), yüzde 7 civarında bir zam öneriyor.

ASGARİ ÜCRET 2018 NET BRÜT KAÇ LİRA OLUR?: Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı ile son kararını verip ilan edecek. 1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1 572 lira olması bekleniyor. Bu durumda bekar işçinin AGİ (Asgari geçim indirimi) 149 lira olacak.

TÜRKİYE'DE AÇIK SINIRI : Türk-İş'in her ay yaptığı geçim şartları araştırmasına göre, aralık ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1608, yoksulluk sınırı 5 bin 238 TL. Bir kişinin aylık geçim maliyeti ise 1989 TL.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?: Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.



MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 1404 LİRA : Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücret ne kadar son 5 yılın rakamları : Yıllar bazında net asgari ücret rakamları şöyle: 2017: 1404 TL / 2016: 1300 TL / 2015: 1 Ocak'ta 949TL, 1 Temmuz-1000 TL / 2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL

2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL