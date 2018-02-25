2018 AÖO sınavı ne zaman-AÖO 2. dönem sınav giriş yeri

2018 AÖO sınav giriş yeri açıklandı mı, 2018 2. dönem Açıköğretim Ortaokulu sınav giriş yeri sorgulama sayfası MEB takvimi haberimizde. Açık Öğretim Ortaokulu eski adıyla açık ilkokul - ortaokul 2. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 8 Ocak tarihinde başladı ve 26 Ocak tarihinde de sona erdi. 2. dönem AÖO sınav giriş bilgileri ise 13 Mart'ta yayınlanacak.

2018 AÖO SINAV YERİ: 2018 AÖL sınavı 1. oturum 17 Mart Cumartesi günü 09.30 yapılacak. ikinci oturum ise 17 Mart Cumartesi saat 14.00'te yapılacak. 2018 AAÖL sıav sonuçları ise 13 Nisan 2018 de açıklanacak.

O 2. Dönem Sınavı için giriş yerleri 13 Mart 2018 tarihinde yayınlanacak olup, sonuçları da 13 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.

Kredi sistemi üzerinden sınıf geçme sisteminin olduğu açık öğretim ortaokulu sınav takvimi de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır. Zorunlu eğitimin 12 yıla çıkartılmasının ardından bir lise diplomasına sahip olmanın yolu birinci derecede örgün eğitimden geçerken bir diğer seçenekte hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen açık ortaokul ve lise öğrenimi olmaktadır.

2018 AÖO KILAVUZU: I. Oturum 17 Mart 2018 Cumartesi 09.30

II. Oturum 17 Mart Cumartesi 14.00

• Sınava gireceğiniz her dersten 20’şer soru sorulacaktır. Her bir sorunun değeri 5 puandır. Bir dersten başarılı olabilmeniz için en az 45 puan almanız gerekmektedir. Yanlış cevaplarınız değerlendirmede dikkate alınmayacaktır. Diğer bir ifade ile yanlışların doğruları götürmesi diye bir uygulama yoktur.

• Yurt Dışı Sınav Merkezlerindeki sınavlar Türkiye saati ile aynı olacak şekilde yapılacaktır. Yurt dışında sınava girecek öğrencilerimizin bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir.

• Öğrencilerimiz sınav giriş belgesinde belirtilen okul ve salonlarda sınava girmek zorundadır.

• Sınav Giriş Belgenizi ‘’Öğrenci Genel Bilgileri’’ menüsü altında yer alan ‘’ Sınav Giriş Belgesi’’ ekranından seçerek yazdırabilirsiniz.

• Sınav Giriş Belgenizi sistemde yayınlandıktan hemen sonra alınız, son günlere bırakmayınız.

• Sınav günü yanınızda Sınav Giriş Belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgenizi (fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesinden herhangi birini) bulundurunuz. Bunun yanında Öğrenci Kimlik Kartınızın da yanınızda bulunmasında yarar vardır.

• Sınav Giriş Belgesinde yedek salonda sınava girecek öğrenciler, öğrenci numaraları ile sınav giriş belgesindeki ders kodlarını ve diğer bilgileri dikkatli bir şekilde cevap kâğıtlarına kodlayacaklardır.