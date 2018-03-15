2018 AÖIHL Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınav giriş belgesi alma sayfası

2018 AÖIHL sınavı ne zaman, 2018 Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi sınavı sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak ve 2018 AÖIHL 2. döneem sınav giriş belgesi alma işlemi internetten nasıl yapılacak sorusu haberimizde.

2018 AÖIHL sınavı başvuruları ve kayıt işlemleri bu sene 13 Mart'ta açıklanacak. AÖIHL sınavı ise 3 oturum şeklinde 17-18 Mart'ta yapılacak.

MEB'DEN YENİ AÖIHL TARİHİ AÇIKLAMASI: AÖIHL sınavlarının ertelenmesine dair MEB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; Merkezi Sistem Sınav Uygulama Takviminde 17 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 2. Dönem Açık Öğretim Ortaokulu Sınavı, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Baskı Ünitesinde meydana gelen teknik arıza sebebiyle 31 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır.AÖIHL 2. Dönem Sınavı için giriş yerleri 26 Mart 2018 tarihinde yayınlanacak olup, sonuçları da 19 Nisan 2018 tarihinde açıklanacak.