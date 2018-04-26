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2018 ALES sınav yerleri güncel ÖSYM sınav açıklaması

2018 ALES sınav yerleri güncel ÖSYM sınav açıklaması

2018 ALES sınavına sayılı günler kala ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak araştırması arttı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıs pazar günü ypılacak. Peki ALES sınav yerleri ne zaman belli olacak ÖSYM ALES yerlerini ne zaman açıklayacak. ALES sınavında bu sene 100 soru sorulacak, ALES sınavı 150 dakika sürecek.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 14:00 - Güncelleme: 26-04-2018 14:00

2018 ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na sayılı günler kala iyice merak konusu oldu. ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak sorusu 6 Mayıs ALES ilbahar dönemi sınavına girecek adayların gündemi. 2018 yılında ALES sınavında önemli güncellemeler oldu. ALES sınavı soru sayısı azaldı,süre kısaldı. Ayrıca ALES puanı geçerlilik süresi 5 yıla çıkarıldı. Yılda 2 kez yapılan ALES sınavı için sınav giriş yerleri ve ALES sınav giriş belgesi sayfası ÖSYM ile aynı anda sayfamızda olacak. 

YENİ ALES SINAVININ KAPSAMI NASIL OLACAK: ALES’te test sayılarında azaltmaya gidilmiştir. Dört test/bölüm sayısı ikiye indirilmiş olup yeni ALES, Sözel ve Sayısal olmak üzere iki bölümden ve testten oluşacaktır. Sözel-I ve Sözel-II ile Sayısal-I ve Sayısal-II testleri ayrımı ortadan kaldırılmıştır.

Yeni ALES'te belirlenen testlerin içeriğine ilişkin de yeni düzenlemeler yapılmıştır.

ALES Sözel Testi; sözcükte, cümlede ve parçada anlam; cümle ve metni tamamlama; kesin yargıya ulaşma, düşünce akışını bozan ifadeyi bulma ve parçada anlam bütünlüğü sağlama gibi başlıklar altıda yer alan soru alanlarından oluşacaktır. Burada adaylardan temel dilbilgisi becerilerinin yanı sıra daha çok sözel akıl yürütme becerilerini ölçmek amaçlanmıştır.

ALES Sayısal Testi; temel matematiksel işlemler, matematiksel ilişkilerden yararlanma; tekli, ikili ve üçlü problemler ve geometri gibi başlıklar altında yer alan soru alanlarını içerecektir. Burada adayların sıralama, çözümleme, analiz etme, yorumlama ve mantıksal akıl yürütme gibi daha çok ileri düşünme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmıştır.

SORU SAYISI AZALTILDI: Yeni ALES’te (a) soru sayısı azaltılmış, (b) soru başına düşen süre artırılmış, (c) bununla birlikte toplam sınav süresi kısaltılmıştır. Sınav, 160 soru ve 180 dakikadan (3 saat) oluşmakta iken yeni düzenleme ile 50’şer sorudan oluşan sözel ve sayısal iki ayrı testten meydana gelecektir. Toplamda 100 sorudan oluşan sınavın süresi, 150 dakika (2.5 saat) olarak belirlenmiştir. Bu düzenlemenin sınav stresinin azaltılmasına da katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Eşit ağırlıklandırılmayan ALES Eşit Ağırlık puanı, artık eşit ağırlıklı hale getirilmiştir. ALES Sayısal ve ALES Sözel puanının hesaplanmasına yönelik ağırlıklar değiştirilmemekle birlikte, ALES Eşit Ağırlık puanının hesaplanmasında Sayısal Testinin %50, Sözel Testinin de %50 etkili olmasına karar verilmiştir.

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