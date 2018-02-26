2018 ALES başvuru ücreti-paralar hangi bankaya yatacak?

ALES sınavı ne zaman 2018 ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. 2018 yılı ALES sınav başvuruları 7 Mart'ta başlıyor 15 Mart'ta ise sona eriyor. ALES başvuruları online olarak osym.gov.tr adresinden t.c ve öğrenci no ile yapılacak. 2018 ALES sınavı ise 6 Mayıs'ta yapılacak. Peki ALES başvuru ücreti ne kadar hangi bankaya ne kadar yatırılacak?

ALES 2018 SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimini açıkladı. ÖSYM’nin açıklamasına göre bu yıl içerisinde yapılacak olan ALES’e dair başvuru tarihleri, en son başvuru gününü, sınav tarihini ve sınav sonuç tarihini kendi resmi sitesi üzerinden duyurdu. Peki 2018 ALES sınav tarihi ne zaman, ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 ALES İLKBAHAR DÖNEMİ SINAVI: 2018 ALES ilkbahar dönemi sınav başvuru tarihleri ÖSYM’nin akademik takvimine göre; 7 Mart 2018 tarihinde başlıyor, 15 Mart 2018 tarihinde sona eriyor. O tarihleri içerisinde başvuramayanlar için geç başvuru günü 28 Mart 2018 tarihi olarak açıklandı. Sınav 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçların açıklanacağı tarih ise 7 Haziran 2018.

2018 ALES SONBAHAR DÖNEMİ SINAVI: 2018 ALES sonbahar dönemi sınav başvuru tarihleri 19 Eylül 2018 tarihinde başlıyor, 27 Eylül 2018 tarihinde sona eriyor. Sınava girmek isteyip başvuruyu kaçıranlar ise geç başvuru günü 10 Ekim 2018. Sınav tarihi 18 Kasım 2018. ÖSYM, sonuçların açıklanacağı tarihi yayınladı: 18 Kasım 2018.

ÖSYM’DEN UYARI!: 15 dakika kuralı bu sınavlarda geçerli olmayacaktır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 15 dakika kuralını kaldırmıştır.

-Sınav ücretleri, başvuruların başladığı gün, kılavuzda yayımlanacaktır.

-Sınav sonuçları, kurum tarafından yayınlanan tarihte açıklanacaktır. Sonuçların açıklanacağı saate dair resmi bir açıklama yapılmamaktadır.

ALES’E BAŞVURU NASIL YAPILIR?: Eğer ÖSYM sisteminde kayıtlı bir fotoğrafınız varsa internet üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Sistemde kayıtlı bir fotoğraf yoksa başvurunuz bir başvuru merkezine giderek yapmalısınız.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR?: Her dönem sınav ücreti ÖSYM başvuru kılavuzlarında belirtilmektedir. Son yıllara ait ALES Başvuru Ücretleri aşağıdaki gibidir:

-2017 İlkbahar-Sonbahar : 90 TL

-2016 İlkbahar-Sonbahar : 80 TL

-2015 İlkbahar-Sonbahar: 70 TL

-2014 İlkbahar-Sonbahar: 50 TL

Ödeme için 2 seçenek vardır. Banka şubesi aracılığı ile veya ÖSYM’nin sitesinden internet aracılığı ile ödeme yapabilirsiniz.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir.

Ödeme işlemi ÖSYM’nin internet sayfasından yapmak isteyen adaylar ÖDEMELER alanından kredi kartı veya banka kartı ile başvuru süresi içinde yatırmalıdır.

NASIL BAŞVURU YAPACAĞIM: İnternet Üzerinden Yapıyorsanız:

Başvurunuzu internet üzerinden aday başvuru formunu doldurarak yapacaksınız. Başvuru tarihleri arasında ÖSYM’nin ilgili sayfasında bir başvuru linki göreceksiniz. Bu linke tıklayarak başvuru formunu doldurup başvuru işleminizi yapabilirsiniz.

İşlem sonunda “Başvuru İşlemi ÖSYM’ye Bildirilmiştir” açıklamasını görmelisiniz. Bu açıklamayı görmediyseniz başvurunuz gerçekleşmemiştir. Bu açıklamayı gördükten sonra geriye sadece sınav başvuru ücretinin yatırılması kalıyor.