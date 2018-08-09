2018-2019 sezonunda neler izleyeceğiz?

2018 - 2019 yayın sezonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezon izleyiciyi ekrana kilitleyen 18 dizi maceraya kaldığı yerden devam edecek. Ünlü isimleri kadrosunda buluşturan birbirinden iddialı diziler ise yeni sezonda ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Reality şovlar, yarışma ve eğlence programları ise ekranda bambaşka bir rüzgar estirecek... İşte evimize konuk olacak o yapımlar!
KANAL D KOCA KOCA YALANLAR Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği dizinin başrollerinde Hakan Yılmaz, Evrim Alasya, Ferdi Sancar, Müge Bayramoğlu, Tuğçe Karabacak, Rüzgar Aksoy, Pelin Öztekin ve Selen Uçer gibi isimler yer alıyor.
Eğlenceli konusuyla dikkat çeken dizide Hakan Yılmaz, iki aşk arasında kalıyor!Dizi ilk bölümüyle 13 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelecek.
ARKA SOKAKLAR Kanal D'nin yeni sezonda ekrana getirmeye devam edeceği dizilerden biri de Arka Sokaklar... Yayın hayatında 12 sezonu geride bırakan ve bir ekran klasiği haline gelen dizi kendi gününde ve saatinde yayınlanmaya devam edecek.
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