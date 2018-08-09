2018-2019 sezonunda neler izleyeceğiz?

2018 - 2019 yayın sezonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sezon izleyiciyi ekrana kilitleyen 18 dizi maceraya kaldığı yerden devam edecek. Ünlü isimleri kadrosunda buluşturan birbirinden iddialı diziler ise yeni sezonda ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Reality şovlar, yarışma ve eğlence programları ise ekranda bambaşka bir rüzgar estirecek... İşte evimize konuk olacak o yapımlar!