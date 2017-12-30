2017'nin satın alabileceğiniz en iyi cihazları

2017'nin satın alabileceğiniz en iyi cihazları

Bugün herhangi bir cihaz satın almaya niyetlendiğinizde sizi ufak bir sorun bekliyor. Piyasada o kadar çok seçenek var ki, hangisini seçeceğinizi şaşırabilir, hatta sonuçta satın almaktan bile vazgeçebilirsiniz. Muhtemelen duymadığınız bu duruma "seçim felci" deniyor. Kafa karışıklığını azaltmak umuduyla 2017'nin en iyi cihazlarını seçtik. İşte bugün itibariyle farklı cihaz kategorilerinde satın alabileceğiniz en iyi modeller.

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2017'nin satın alabileceğiniz en iyi cihazları

Bugün herhangi bir cihaz satın almaya niyetlendiğinizde sizi ufak bir sorun bekliyor. Piyasada o kadar çok seçenek var ki, hangisini seçeceğinizi şaşırabilir, hatta sonuçta satın almaktan bile vazgeçebilirsiniz. Muhtemelen duymadığınız bu duruma "seçim felci" deniyor. Kafa karışıklığını azaltmak umuduyla 2017'nin en iyi cihazlarını seçtik. İşte bugün itibariyle farklı cihaz kategorilerinde satın alabileceğiniz en iyi modeller. En iyi telefon: Samsung Galaxy S8: Galaxy S8 yüksek bir fiyatla gelse de, bir akıllı telefondan bekleyebileceğiniz neredeyse her şeyi size sunuyor. Hız testlerini alt üst eden Galaxy S8, müthiş bir ekrana ve kameraya, yeteri kadar uzun pil ömrüne sahip.

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2017'nin satın alabileceğiniz en iyi cihazları

Bugün herhangi bir cihaz satın almaya niyetlendiğinizde sizi ufak bir sorun bekliyor. Piyasada o kadar çok seçenek var ki, hangisini seçeceğinizi şaşırabilir, hatta sonuçta satın almaktan bile vazgeçebilirsiniz. Muhtemelen duymadığınız bu duruma "seçim felci" deniyor. Kafa karışıklığını azaltmak umuduyla 2017'nin en iyi cihazlarını seçtik. İşte bugün itibariyle farklı cihaz kategorilerinde satın alabileceğiniz en iyi modeller. En iyi laptop: Dell XPS 13: 13,3 inç'lik ekranı 11 inç çerçeveye sığdıran Dell XPS 13, etkileyici InfinityEdge ekranı, hafif gövdesi ve video testlerindeki yedi saatten uzun pil ömrüyle harika bir laptop.

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2017'nin satın alabileceğiniz en iyi cihazları

En iyi TV: LG C7 OLED Series (2017): 55 inç ve 65 inç'lik modeller olarak gelen LG OLED C7, uygun fiyatı ve büyüleyici kontrast oranları ve renkler sunan OLED teknolojisiyle bizim tercihimiz olmayı başardı. 4K çözünürlüklü TV'yi uygun fiyatı yapan şey, ses kalitesi ancak normalde çoğumuzun bütçesini aşacak OLED teknolojisini önümüze getiriyor.

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