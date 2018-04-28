2017'de 11 kez görülmüş! Hükümet tarafından saklandığı iddia ediliyor

Dünya'nın mitlerinden birisi de Loch Ness Gölü'nde yaşayan canavar. Kimileri için gerçek kimileri için uydurma bir mit. Yabancı kaynaklı bir internet sitesine göre varolduğu iddia edilen bu canavar 2017'de tam 11 kez görülmüş.

2017'de 11 kez görülmüş! Hükümet tarafından saklandığı iddia ediliyor

Gerçek mi mit mi kesin olan bir şey olmamasına rağmen Loch Ness Gölü'nde yaşadığı iddia edilen canavar çözülemeyen sırlardan biri olarak yerini koruyor. Canavarın var olduğunu iddia eden Loch Ness Sightings sitesi bu canavarın 2017'de 11 kez görüldüğünü iddia ediyor. Hatta görülme sıklığı olarak bu rakam bir rekor. Öte yandan yaratık hakkında son günlerde yeni bir iddia daha ortaya atılmış durumda. Şöyle ki Express.co.uk sitesinin All Time Conspiracies isimli YouTube kanalına dayandırdığı haberine göre canavar gerçekten bulunmuş, ancak hükümet tarafından saklanmış

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2017'de 11 kez görülmüş! Hükümet tarafından saklandığı iddia ediliyor

Hatta Loch Ness Canavarı, iki müze arasında büyük bir çekişmenin sebebi olmuş. Kaynak, İngiltere'deki Doğal Tarih Müzesi'nin canavarın kalıntıları istediğini, ancak İskoç Kraliyet Müzesi'nin ise kalıntıların İskoçya'da kalmasını istediğini vurguluyor. Bu durum için gizli görüşmeler bile yapılmış. İsveç'te Storsjöodjuret isimli canavarın (Büyük Göl Canavarı anlamına geliyor) Storsjön Gölü'nde yaşadığından söz edilir. İsveç hükümeti 1986 yılında Storsjöodjuret ve yavrularının koruma altına alan yasa çıkarmıştı. Ancak bu yasa 2005'te daha sonra iptal edildi. Loch Ness Canavarı için de böyle bir girişim olduğu söyleniyor.

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2017'de 11 kez görülmüş! Hükümet tarafından saklandığı iddia ediliyor

Söz konusu kaynak, hükümetin Loch Ness Canavarı'nı herhangi bir tehdide karşı korumak için özel bir yasa teklif ettiğini ileri sürüyor. Sonuç olarak All Time Conspiracies kanalı tüm bunların halktan gizlendiğini belirtiyor.

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2017'de 11 kez görülmüş! Hükümet tarafından saklandığı iddia ediliyor

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