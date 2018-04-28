2017'de 11 kez görülmüş! Hükümet tarafından saklandığı iddia ediliyor

Gerçek mi mit mi kesin olan bir şey olmamasına rağmen Loch Ness Gölü'nde yaşadığı iddia edilen canavar çözülemeyen sırlardan biri olarak yerini koruyor. Canavarın var olduğunu iddia eden Loch Ness Sightings sitesi bu canavarın 2017'de 11 kez görüldüğünü iddia ediyor. Hatta görülme sıklığı olarak bu rakam bir rekor. Öte yandan yaratık hakkında son günlerde yeni bir iddia daha ortaya atılmış durumda. Şöyle ki Express.co.uk sitesinin All Time Conspiracies isimli YouTube kanalına dayandırdığı haberine göre canavar gerçekten bulunmuş, ancak hükümet tarafından saklanmış