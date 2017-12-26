2017 yılının en iyi AA fotoğrafı! İlber Hoca'nın seçtiğine bakın!

2017 yılının en iyi AA fotoğrafı! İlber Hoca'nın seçtiğine bakın!

Anadolu Ajansı 2017 yılının en iyi fotoğrafını takipçilerine seçtiriyor. Haber, yaşam ve spor kategorilerinde birbirinden çarpıcı kareler var. Profesör İlber Ortaylı da oylamaya katıldı ve yılın fotoğrafını seçti. Profesör İlber Ortaylı'nın seçtiği kare bakın hangisi oldu? İşte AA'nın 2017 yılının en iyi fotoğrafı yarışması oylamasından kareler;

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2017 yılının en iyi AA fotoğrafı! İlber Hoca'nın seçtiğine bakın!

Anadolu Ajansı'nın objektifine yansıyan birbirinden çarpıcı kareler var. Bu fotoğraf 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümündeki 15 Temmuz köprüsünden. Fotoğrafı çeken ise Elif Öztürk oldu.

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2017 yılının en iyi AA fotoğrafı! İlber Hoca'nın seçtiğine bakın!

En iyi haber, en iyi yaşam karesi ve en iyi spor fotoğrafları dalında ayrı ayrı düzenlenen fotoğraf yarışmasında sizler de AA sitesine girerek oy kullanabilirsiniz. (Fotoğraf: Issam Rimawl : İsrail'de Ramazan ayındaki cuma namazı)

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2017 yılının en iyi AA fotoğrafı! İlber Hoca'nın seçtiğine bakın!

İLBER ORTAYLI'NIN SEÇTİĞİ KARE : Yılın fotoğrafı oylamasına en son İlber Ortaylı katıldı. İlber Hoca'nın tercihi bu fotoğraf karesi oldu. Fotoğraf Şemdinli'den. Özkan Bilgin'in çektiği karede Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 2 bin 900 rakımlı tepede kurulan üs bölgesinde vatani görevini yapan "Mehmetçik'in bayram namazı" yer alıyor.

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