2003'te kaybolmuştu: Çalışmalar tekrar başlatıldı!

Arama çalışmalarının yarın da süreceğini belirten Kızılaslan, “Çalışmalarımıza yarın itibariyle devam edeceğiz. Araçtaki 2 şahsın Handan’ı kırsal bir alanda, ormanlık bir araziye götürüp önce tecavüz edip daha sonrasında ise uçurumdan attıkları iddiaları var ortada. Tabi bizde bu konu üzerine bir araştırma yapmak için sabah saatlerinde bölgeye gittik, şu anda bütün çalışmalar bundan ibaret ve yarın da tekrar çalışmalara devam edeceğiz. Dün başlandı çalışmalara, bu sabah da çalışmalarımız sürdü. Konu ile ilgili birkaç dokümana ulaştık ve bunları da jandarmaya teslim ettik” diye konuştu.