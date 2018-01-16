2003'te kaybolmuştu: Çalışmalar tekrar başlatıldı!

2003'te kaybolmuştu: Çalışmalar tekrar başlatıldı!

Bursa'da annesi Fatma Çakal ile birlikte yaşayan ve ÖSS'ye hazırlanan Handan Çakal, 2003 yılının Mayıs ayında, dershaneye gitmek üzere evden ayrılmış, genç kızdan bugüne kadar hiçbir haber alınamamıştı. İddialara göre, durakta bekleyen Çakal, iki kişi tarafından kaçırılmış, daha sonra olayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs verdikleri ifadede Çakal’a tecavüz ettikten sonra Sakarya’nın Pamukova ilçesine bağlı Mekece Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki uçurumdan attıklarını itiraf etmişlerdi. Şahıslar, olaydan sonra her gece yattıktan sonra genç kızın rüyalarına girdiğini ve bu yüzden pişman olup teslim olduklarını söylemişlerdi. Uzun süredir haber alınamayan Çakal davası yeniden gündeme geldi. Pamukova İlçe Jandarma, SAKDER, SAKE ekipleri genç kızın öldürüldüğü yerde tekrardan arama başlattı. Drone eşliğinde yapılan aramada birçok bulguya rastlandığı da belirtildi.

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2003'te kaybolmuştu: Çalışmalar tekrar başlatıldı!

SAKDER üyesi Levent Kızılaslan yapılan arama çalışmaları hakkında bilgi vererek, konuyla ilgili birkaç dokümana rastlandığını ve dokümanların jandarma ekiplerine teslim edildiğini söyledi. Kızılaslan, “Yaklaşık 15 yıl önce kayıp Handan Çakal olayı ile ilgili Pamukova Mekece’de dün başladığımız çalışmalara Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve Sakarya Arama Kurtarma ekibi olarak bugün de devam ettik. Bölgede jandarma kontrolünde arama çalışmalarını sürdürüyoruz. Bugün sabah saat 10.00 gibi başladığımız ve yaklaşık 3 saatlik süren çalışmalar sonucunda birkaç dokümana ulaştık. Bu dokümanları jandarma ekiplerine teslim ettik” dedi.

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2003'te kaybolmuştu: Çalışmalar tekrar başlatıldı!

Arama çalışmalarının yarın da süreceğini belirten Kızılaslan, “Çalışmalarımıza yarın itibariyle devam edeceğiz. Araçtaki 2 şahsın Handan’ı kırsal bir alanda, ormanlık bir araziye götürüp önce tecavüz edip daha sonrasında ise uçurumdan attıkları iddiaları var ortada. Tabi bizde bu konu üzerine bir araştırma yapmak için sabah saatlerinde bölgeye gittik, şu anda bütün çalışmalar bundan ibaret ve yarın da tekrar çalışmalara devam edeceğiz. Dün başlandı çalışmalara, bu sabah da çalışmalarımız sürdü. Konu ile ilgili birkaç dokümana ulaştık ve bunları da jandarmaya teslim ettik” diye konuştu.

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2003'te kaybolmuştu: Çalışmalar tekrar başlatıldı!

Arama çalışmalarını, Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve Sakarya Arama Kurtarma Ekibi çalışanlarından 12 kişinin katılımıyla devam ettirdiklerini ifade eden Kızılaslan, “Arama tarama faaliyetinde 2 tane lokasyon bölgeye gittik özellikle de iddiada geçen uçurumun olduğu bölgeye gittik öncelikle aramaya. Ve sonrasında da aynı noktadan ikinci bölgeye geçiş yaptık. Önce sarp bir uçurum aradık daha sonra da ormanlık bir arazide arama-tarama faaliyetinde bulunduk. Ekipler olarak Sakarya Arama Kurtarma Derneği ve Sakarya Arama Kurtarma ekipleri olarak toplam 12 kişi ile arama-tarama faaliyetlerinde bulunduk” şeklinde konuştu.

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