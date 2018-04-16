2000 yıllık gelenek: Uçurumda asılı tabutlar

Filipinler'de Igorot kabilesi 2000 yıllık bir geleneği hala sürdürüyor. Burada yaşlılar kendi tabutlarını hazırlıyor ve tabutlar gömülmek yerine uçurumda asılı bırakılıyor. Filipinler'in en kalabalık ve en büyük Luzon adasındaki Cordillera Dağları'nın uzak bir köşesinde Sagada köyündeyiz. Başkent Manila'dan 8,5 saat uzaktaki bu köyde eski bir gelenek hala yaşatılıyor.