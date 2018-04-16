2000 yıllık gelenek: Uçurumda asılı tabutlar

Filipinler'de Igorot kabilesi 2000 yıllık bir geleneği hala sürdürüyor. Burada yaşlılar kendi tabutlarını hazırlıyor ve tabutlar gömülmek yerine uçurumda asılı bırakılıyor.

2000 yıllık gelenek: Uçurumda asılı tabutlar

Filipinler'de Igorot kabilesi 2000 yıllık bir geleneği hala sürdürüyor. Burada yaşlılar kendi tabutlarını hazırlıyor ve tabutlar gömülmek yerine uçurumda asılı bırakılıyor. Filipinler'in en kalabalık ve en büyük Luzon adasındaki Cordillera Dağları'nın uzak bir köşesinde Sagada köyündeyiz. Başkent Manila'dan 8,5 saat uzaktaki bu köyde eski bir gelenek hala yaşatılıyor.

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2000 yıllık gelenek: Uçurumda asılı tabutlar

Igorot kabilesinin 2000 yıldır sürdürdüğü bu geleneğe göre, ölüler el oyması tabutlara konarak uçurumun kenarında asılı tutuluyor. Igorotlar ölülerin bu şekilde atalarının ruhuna daha yakın olduklarını düşünüyor.

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2000 yıllık gelenek: Uçurumda asılı tabutlar

Yaşlılar çevredeki ağaç kütüklerini oyarak kendi tabutlarını hazırlayıp kenarına isimlerini yazıyorlar. Ölüler tabuta konmadan önce ahşap 'ölü sandalyesi'nde üzerleri yapraklarla ve battaniyeyle kaplı bir halde tütsülenerek çürümeleri geciktiriliyor. Böylece yakınları birkaç gün boyunca cenazelere saygı ziyaretinde bulunuyor.

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2000 yıllık gelenek: Uçurumda asılı tabutlar

Söylentiye göre eskiden tabutların boyu daha kısa tutulduğu için bazen ölüleri anne karnındaki pzoisyonda tabuta yerleştirmek için kemikleri kırılırmış. Ama bugün tabutlar 2 metre boyunda yapılıyor. Igorotlar eskiden insanın dünyaya geldiği pozisyonda bu dünyadan ayrılması gerektiğine inanırmış.

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