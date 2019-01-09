200 yıldan sonra ilk defa görüldü!

Ekvador Cumhuriyeti'ne bağlı Galapagos Takımadaları'nın Santiago Adası'na en son Darwin tarafından görüldükten sonra soyları tükenen kara iguanaları geri dönüş yaptı.

200 yıldan sonra ilk defa görüldü!

İguana, Charles Darwin'in evrimin kuramının temellerini attığı Galapagos Takımadaları denilince akla gelen ilk hayvanlardan. Ancak Galapagos kara iguanası, takımadalara özgü endemik canlı olmasına rağmen, Santiago Adası'nda neredeyse 200 yıldır görülmüyordu. Onları burada son görüp kayda geçiren 1835 yılında Charles Darwin olmuştu.

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200 yıldan sonra ilk defa görüldü!

Sonunda ekolojik yeniden tesis programını devreye sokan Galapagos Doğal Parkı yetkilileri, Kuzey Seymour Adası'ndan devşirdikleri 1436 kara iguanasını Santiago Adası'na saldı.

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200 yıldan sonra ilk defa görüldü!

Park yetkilileri "Neredeyse 200 yıl sonra bu ekosistem endemik türüne yeniden kavuştu" dedi. Ekolojik yeniden tesis programının direktörü Jorge Carrion, yaban domuzu gibi yırtıcı hayvanların adaya sokulması sonucu iguanaların tükendiğini, ancak adanın 2001'de yırtıcı hayvanlardan tamamen temizlendiğini söyledi.

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200 yıldan sonra ilk defa görüldü!

Programın, Kuzey Seymour Adası'nın yiyecek kıtlığına rağmen sayıları 5 bini geçen iguanalarını da koruyacağı belirtildi.

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