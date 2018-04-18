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200 kiloluk dana çevirme alev aldı

Afyonkarahisar'ın tanıtımı amacıyla bu yıl ilki düzenlenen GASTRO Afyon Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü (ANS) Barış Manço Kültür Parkı'nda başladı. Yurt içi ve dışından ustaların katıldığı ve Afyonkarahisar'ın yöresel yemeklerinin ön plana çıkarıldığı festival için dana çevirme hazırlandı.

DANA BİR ANDA ALEV ALDI Yaklaşık 200 kilo ağırlığındaki dana, festival için hazırlanan sahnenin yanına kurulan sistemle pişirilmeye başladı. Altına yakılan ateş ve özel düzenekle çevrilerek pişirilen dana eti bir anda alev aldı. Görevliler ve çevredekiler alevleri söndürmek için çaba sarf etti. Soğumuş kül ve suyla yapılan müdahale sonrası ateş ve alevler söndürüldü. Dana çevirmenin üzeri tamamen siyah tabakayla kaplanırken, çevredekiler ise olayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

'BU PİKNİKLERDE DE BAŞIMIZA GELİR' Türkiye Aşçılar Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Korkmaz, dananın yağlı ve büyük olmasından dolayı bir anda alev aldığını belirterek, "Haliyle kor hazır halde yanmayı bekliyor. Yağlar inmeye başladığında közün altındaki külle birleşince alev alır. Bu bizim pikniklerde de başımıza gelir. Burada önemli olan ateşin içindeki havayı almaktır" dedi.

  • Güncel 18 Nisan 2018 16:26
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 18 Nisan 2018 16:43 Apaçiler toplanmış canları çevirme çekmiş. Yahu Apaçi çevirmeden ne anlar. Anladığı bu kadar işte...

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