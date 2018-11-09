  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

20 yıllık işini bırakıp tatil köyü kurdu

20 yıllık işini bırakıp tatil köyü kurdu

BURSA'da bir otomotiv firmasında 20 yıl çalıştıktan sonra işinden ayrılan Arif Doğru (48), doğduğu mahallede 'tatil köyü' kurdu. Başta Arap turistler olmak üzere tatil köyüne ilginin yoğun olduğunu belirten Doğru, Uludağ eteklerindeki tesisi kış sezonuna hazırlıyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-11-2018 03:04 - Güncelleme: 09-11-2018 03:04

Bursa'da yaklaşık 20 yıl boyunca bir otomotiv firmasında bilgisayar mühendisi olarak çalışan Arif Doğru, çocukluk hayali olan ‘tatil köyü’ projesini hayata geçirmek için işinden ayrıldı.

Doğup büyüdüğü yer olan Keles ilçesine bağlı kırsal Gököz Mahallesi'nde doğal yaşam ile tatil anlayışının birleşeceği bir tesis kurmayı hedefleyen Doğru, burada gölün kıyısında bulunan arazisi üzerinde tatil köyünün projesini hazırladı.

Projeyi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na sunan Doğru, buradan hibe alarak tatil köyünün yapımına başladı. ‘Gököz Natural Park’ ismini verdiği tatil köyünü 2015 yılında hizmete açan Doğru; gelen müşteriler için bungalov tipi evlerde konaklama, balık tutup at binme, ATV ile safari yapıp hobi bahçelerinde vakit geçirebilme gibi aktivitelerin bulunduğu bir yaşam alanı oluşturdu. Tesis, Uludağ’ın eteklerinde bulunmasından kaynaklı kış sezonu turizmi için önemli hale geldi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil köyü, kış sezonuna hazırlanıyor.

Bu projenin aslında bir çocukluk hayaliyle başladığını belirten Arif Doğru, "Projeyi üniversite yıllarımda ise olgunlaştı ve projeye dönüştü. Bu projenin çıkış kaynağı, çocukluğumda burada geçirdiğim dönemde, insanlar sadece tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için ne uzayıp, ne de kısaldığını görmüştüm. Bunun bir çözümü olmalı diye düşünürken üniversite yıllarımda bu çözümün ne olduğunu buldum. Bu bölge Allah vergisi bir doğal güzelliğe sahip" dedi.

'TÜRKİYE’NİN EN ROMANTİK 10 BÖLGESİNDEN BİRİ'
Lüks otel konforunda bungalov evlerde konaklama hizmeti verdiklerini belirten Doğru, "Bunun yanında yöresel tatların da olduğu alekart restorant ve kafeteryamız var. Gölde balık tutma, ATV safari, at binme, okçuluk gibi aktiviteleri yapılabilen bir tesis burası. Bu özellikleriyle bildiğim kadarıyla Türkiye’deki tek tesis. Bu aktivitelerin tamamını birlikte yapabileceğiniz tesis olması bakımından çok fazla ilgi çekiyor. National Geographic dergisinin Ocak 2012 sayısında, Türkiye’nin en romantik 10 bölgesinden biri seçildi burası. Birçok fotoğrafçılık kulübü buraya çekim için geliyor. Ayrıca bu bölge son zamanlarda film sahnelerine de ev sahipliği yapmaya başladı" dedi.

'TESİSE EN YOĞUN İLGİYİ ARAPLAR GÖSTERİYOR'

Tesiste hem yerli hem yabancı misafirleri ağırlayan Doğru, "Yerli misafirlerimiz genellikle İstanbul ve çevresinden geliyor. Günübirlik gelen müşterilerimiz ağırlıklı olarak Bursa merkezden geliyorlar. Özellikle kış ve yaz aylarında yabancı misafirlerimiz çoğunlukta oluyor. Gelen yabancı misafirlerimizin yüzde 90’ı Kuveytli. Kuveyt’i Dubai, Katar, Suudi Arabistan’dan gelenler takip ediyor. Son zamanlardan Avrupa ve Uzakdoğu'dan da misafirlerimiz gelmeye başladı" dedi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 20 yıllık işini bırakıp tatil köyü kurdu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro