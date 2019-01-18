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20 yıl içinde 6.7 milyon konut yeniden inşa edilecek

20 yıl içinde 6.7 milyon konut yeniden inşa edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2019-2023 yıllarını kapsayan icraat planının hazırlanacağı "2023'e Doğru Türkiye'de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği" adlı istişare toplantısı gerçekleştirilecek.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 04:34 - Güncelleme: 18-01-2019 04:34

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla Cumhuriyetin 100'üncü yılının kutlanacağı 2023 yılında "yaşanabilir çevre, afetlere hazır kimlikli ve akıllı şehirler" vizyonuna ulaşmak amacıyla bir toplantı düzenlenecek.

Söz konusu toplantıda Bakanlığın 5 yıllık icraat planı hazırlanacak, birimler ve bağlı kuruluşlar sorumlu olduğu hedefler doğrultusunda 2023 yılına kadar yapılması planlanan çalışmalar masaya yatıracak.

Antalya'da 19-20 Ocak tarihlerinde bir otelde düzenlenecek toplantının açılış ve kapanış konuşması Bakan Kurum tarafından gerçekleştirilecek. İstişare toplantısının ikinci gününde sonuç bildirgesi Bakan Kurum tarafından açıklanacak. Söz konusu toplantı, yılda iki defa olmak üzere farklı şehirlerde 6 ayda bir düzenlenecek.

Son dönemde iklim değişikliği kaynaklı sel felaketleri konuları ve çözüm önerileri de konuşulacak. 7 bölge için hazırlıklarına devam edilen "İklim Değişikliği Eylem Planı" da bu toplantıda görüşülecek konular arasında yer bulacak.

Kentsel dönüşüm
Toplantıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Kentsel Dönüşüm Stratejisi" ve "Mekansal Strateji Planı" ile ilgili çalışmalar da ele alınacak. 

Bu kapsamda 20 yıl içinde 6 milyon 700 bin konutun yıkılıp yeniden inşa edilmesi ve yılda 300 bin konutun dönüştürülmesi amacı ile  hedeflenen strateji planının uygulayıcı birimleri tarafından Bakan Kurum'a sunumlar yapılacak.

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Kaynak : AA

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