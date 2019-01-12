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20 yaşındaki genç babasını 6 yerinden bıçakladı

20 yaşındaki genç babasını 6 yerinden bıçakladı

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşayan Fırat K. (20), tartıştığı babası Murat Coşar K.'yi (45) bıçakla 6 yerinden yaraladı. Otomobilinde yaralı bulunan baba hastanede tedaviye alınırken, oğlu polise teslim oldu.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 19:34 - Güncelleme: 12-01-2019 19:34

AYDIN'ın Efeler ilçesinde yaşanan olayda Koçarlı Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü ve Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonu Başkan Yardımcısı Murat Coşar K., oğlu Fırat K. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat K., babasını 6 yerinden bıçaklayıp, kaçtı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine mahalleye polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Otomobilde kanlar içerisinde bulunan Murat Coşar K., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Murat Coşar K.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Fırat K. ise bir süre sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine teslim oldu. Fırat K.'nin babasını ailevi nedenlerden bıçakladığını söylediği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Aklın sesi 12 Ocak 2019 20:12 İnsan yetiştiremiyoruz.Bilim,Fen ve Teknolojiden uzaklaştırılan her insan bir canavardır.

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