20 yaş küçük sevgilisi soruldu: Bayan var ayıp oluyor

Haklarında aşk dedikoduları çıkan Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü, önceki gün birlikte görüntülendi. Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü ile “Dudullu Postası” ve “Gerçek Kesit: Manyak”ta birlikte çalıştığı Onur Ünlü’nün bir süredir görüştükleri, ancak beraberliği gizli tutmaya çalıştıkları konuşuluyordu. 26 yaşındaki Ergüçlü ile 46 yaşındaki Onur Ünlü, geçtiğimiz günlerde ilk kez beraber objektife yakalanmıştı.
Taksiyle Beyoğlu’ndaki bir mekana giden Hazar Ergüçlü-Onur Ünlü ikilisi kapıda habercileri görünce araçtan inmekten vazgeçti, şoföre devam etmesini söylemişti. Ancak sıkışan trafik yüzünden görüntülenmekten kurtulamayan Hazar Ergüçlü ve Onur Ünlü, soruları yanıtsız bırakmıştı. Flaşların patlamasıyla neye uğradıklarını şaşıran çift, saklamaya çalıştıkları aşkları böylelikle ifşa olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Hazar Ergüçlü ile ilk kez beraber objektife yakalanan yönetmen Onur Ünlü, önceki gece Beyoğlu’nda bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. Patlayan flaşlara aldırış etmeyen Ünlü, Ergüçlü ile ilgili soruları “Yanımda bayan var, ayıp oluyor” diyerek yanıtsız bıraktı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER