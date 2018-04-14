20 yaş küçük sevgilisi soruldu: Bayan var ayıp oluyor

Haklarında aşk dedikoduları çıkan Hazar Ergüçlü ile yönetmen Onur Ünlü, önceki gün birlikte görüntülendi. Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü ile “Dudullu Postası” ve “Gerçek Kesit: Manyak”ta birlikte çalıştığı Onur Ünlü’nün bir süredir görüştükleri, ancak beraberliği gizli tutmaya çalıştıkları konuşuluyordu. 26 yaşındaki Ergüçlü ile 46 yaşındaki Onur Ünlü, geçtiğimiz günlerde ilk kez beraber objektife yakalanmıştı.