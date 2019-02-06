20 ölümcül hastalığın sebebi ve insan ömrünü 14,5 yıl kısaltıyor

İnsan sağlığı açısından zararları herkes tarafından bilinen ancak milyonlarca kişinin bağımlısı olduğu sigara, 20 ölümcül hastalığa yol açıyor ve ömrü ortalama 14.5 yıl kısaltıyor.

20 ölümcül hastalığın sebebi ve insan ömrünü 14,5 yıl kısaltıyor

Dünyada 1,3 milyar kişinin sigara içtiğini ve içenlerin yüzde 80’inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını belirten Uzman Dr. Başak Burgazlıoğlu, dünyada her 6 saniyede bir kişinin tütün tüketiminden dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, "Sigara dumanı içinde katran, karbonmonoksit (CO) gibi çeşitli gazlar, uçucu maddeler ve nikotin gibi toksik ve karsinojenik özellikte 5000’den fazla sayıda kimyasal bileşen bulunmaktadır" dedi.

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20 ölümcül hastalığın sebebi ve insan ömrünü 14,5 yıl kısaltıyor

Burgazlıoğlu, "Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) sigarayı 1. derece kanser yapıcı madde olarak kabul etmiştir. Türkiye'de sigaranın sebep olduğu ölümlerin sayısı trafik, terör, iş kazasına bağlı diğer ölümlerin toplamından 5 kat daha fazladır. Sigara içimi, 50 kronik, 20 ölümcül hastalığa yol açmaktadır. Sigara akciğer kanseri oluşumunun yüzde 90’ından sorumludur. Sigara içenlerde içmeyenlere göre akciğer kanseri gelişme riski 20 kat artmıştır” şeklinde konuştu.

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20 ölümcül hastalığın sebebi ve insan ömrünü 14,5 yıl kısaltıyor

ÖMRÜ 14,5 YIL KISALTIYOR: Sigara içenlerin ömrünü ortalama 14,5 yıl kısaldığını ifade eden Burgazlıoğlu, "Sigara içen her 5 kişiden birinin yaşamını erken kaybettiği gösterilmiştir. Buradan çıkarak değerlendirme yapılırsa, tam dolu bir jumbo jetin düşmesiyle hayatını kaybedecek kişi sayısı kadar insanın, tüm dünyada her saat başı sigara sebebiyle hayatını kaybettiği bilinmektedir."

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20 ölümcül hastalığın sebebi ve insan ömrünü 14,5 yıl kısaltıyor

KANSER RİSKİ YÜZDE 32 ARTIYOR: "Sigara dumanına maruz kalan insanlar da risk altındadır. Pasif maruziyetle alınan dumandaki toksik ve kanserojen maddeler sigara içenin aldığı dumana göre daha fazladır. Örneğin pasif olarak tütün dumanına maruz kalmakla akciğer kanseri riski yüzde 32 oranında artmaktadır” şeklinde konuştu. 

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