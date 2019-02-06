20 ölümcül hastalığın sebebi ve insan ömrünü 14,5 yıl kısaltıyor

Dünyada 1,3 milyar kişinin sigara içtiğini ve içenlerin yüzde 80’inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını belirten Uzman Dr. Başak Burgazlıoğlu, dünyada her 6 saniyede bir kişinin tütün tüketiminden dolayı hayatını kaybettiğini belirterek, "Sigara dumanı içinde katran, karbonmonoksit (CO) gibi çeşitli gazlar, uçucu maddeler ve nikotin gibi toksik ve karsinojenik özellikte 5000’den fazla sayıda kimyasal bileşen bulunmaktadır" dedi.

Twitter

Facebook 1 6