20 Ocak hava durumu raporu İstanbul'a ne zaman kar yağacak

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre ise yurt genelinde sağanak yağış olacağı tahmin edildi. Yapılan son değerlendirmelere göre: sabah saatlerinde Van, Bitlis ve Siirt çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Twitter

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Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Trakya'da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Twitter

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Rüzgar ise; genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(30-50 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Twitter

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