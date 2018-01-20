20 Ocak hava durumu raporu İstanbul'a ne zaman kar yağacak

20 Ocak hava durumu raporu İstanbul'a ne zaman kar yağacak

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre ise yurt genelinde sağanak yağış olacağı tahmin edildi. Yapılan son değerlendirmelere göre: sabah saatlerinde Van, Bitlis ve Siirt çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege, gece saatlerinde Antalya'nın doğu ilçeleri ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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20 Ocak hava durumu raporu İstanbul'a ne zaman kar yağacak

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Bitlis çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Trakya'da yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ise; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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20 Ocak hava durumu raporu İstanbul'a ne zaman kar yağacak

Rüzgar ise; genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli(30-50 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Soba ve baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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20 Ocak hava durumu raporu İstanbul'a ne zaman kar yağacak

İSTANBUL'A KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ: İstanbul ve çevresinde cuma ve cumartesi günü sıcaklıklar yükselirken, yarı yıl tatilinin ilk haftası kenti kar bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bağlı 44'ü İstanbul'da olmak üzere Türkiye genelinde bin 750 otomatik yer gözlem istasyonu bulunuyor. Yüksek atmosfer gözlemi için de biri İstanbul'da Türkiye'nin 9 noktasında bulunan merkezlerden 12 saat arayla meteoroloji balonu uçurularak atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin veriler alınıyor.

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